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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

237 машин купят для полицейских Свердловской области

Сотни легковых машин закупят для свердловских полицейских

21 ноября 2023, 11:29
Фото: Midjourney

237 машин купят для полицейских Свердловской области

Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России планирует закупку 237 легковых автомобилей для свердловских полицейских.

Закупать машины будут у АО «Лада-Сервис». На эти цели будет потрачено 216 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Тендер был размещен еще в июле. Тогда в документах было написано, что на обновление с автопарка необходимо израсходовать 194 млн рублей. Поставщиком новых отечественных машин марки Lada Granta стала компания «Лада-Сервис» из Тольятти. За продажу компания 216 472 837 рублей.

Напомним, что чиновники Екатеринбурга перестанут ездить на иномарках. Для администрации уже закупают отечественные машины.

Российские чиновники пересядут на отечественные автомобили
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#Транспорт#Свердловская область#Чиновники#Машины#Автомобили#Закупка#Дарья Сорокина
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