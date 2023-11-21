Сотни легковых машин закупят для свердловских полицейских

Тендер был размещен еще в июле. Тогда в документах было написано, что на обновление с автопарка необходимо израсходовать 194 млн рублей. Поставщиком новых отечественных машин марки Lada Granta стала компания «Лада-Сервис» из Тольятти. За продажу компания 216 472 837 рублей.