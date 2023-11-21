Сотни легковых машин закупят для свердловских полицейских

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Закупать машины будут у АО «Лада-Сервис». На эти цели будет потрачено 216 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Тендер был размещен еще в июле. Тогда в документах было написано, что на обновление с автопарка необходимо израсходовать 194 млн рублей. Поставщиком новых отечественных машин марки Lada Granta стала компания «Лада-Сервис» из Тольятти. За продажу компания 216 472 837 рублей.
Напомним, что чиновники Екатеринбурга перестанут ездить на иномарках. Для администрации уже закупают отечественные машины.