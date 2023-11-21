Спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям от пола за 1 минуту

Напомним, что атлеты команды «Стойкие» регулярно устанавливают Рекорды России. Например, недавно сам тренер Фанис установил седьмой рекорд России. Он совершил наибольшее количество отжиманий на брусьях за одну минуту. Фанис отжался 40 раз за 60 секунд.