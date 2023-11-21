Спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям от пола за 1 минуту

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Он совершил больше всех отжиманий от пола за одну минуту. Рекорд был зафиксирован на видео. Мальчик совершил 32 повторения за одну минуту.
Отмечается, что тренируется атлет в команде российского рекордсмена Фаниса Хайруллина. К установлению данного рекорда Константин упорно готовился на протяжении трех месяцев.
Костя молодец, желаю ему дальнейших побед и новых рекордов! — сказал тренер Фанис Хайруллин.
Напомним, что атлеты команды «Стойкие» регулярно устанавливают Рекорды России. Например, недавно сам тренер Фанис установил седьмой рекорд России. Он совершил наибольшее количество отжиманий на брусьях за одну минуту. Фанис отжался 40 раз за 60 секунд.