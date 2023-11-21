Стоматолог рассказала, к каким болезням приводят невылеченные зубы

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
«У людей, у которых есть кариозные зубы, иммунитет постоянно находится в подавленном состоянии. Это происходит потому, что организм постоянно направляет иммунные клетки на борьбу с кариесом. И если человек не обратится к стоматологу и не решит проблему со своими зубами, он уже заранее проигрывает эту борьбу», — объяснила Светлана Трифонова.
Вследствие этого, при наличии неизлеченных зубов человек будет чаще страдать от простудных заболеваний. Эти зубы являются постоянным источником инфекции. Например, когда у ребенка есть проблемы с аденоидами, врач-отоларинголог обязательно просит заключение от стоматолога, чтобы определить состояние зубов ребенка», — сообщила доктор.
Она также отметила, что нет случайности в том, что для любой плановой госпитализации всегда необходимо предоставить справку от стоматолога. Полость рта активно кровоснабжается, и токсины от неизлеченных зубов распространяются по всему организму, пишет ИА RuNews24.ru.
«Кроме того, инфекция из полости рта сливается со слюной и попадает в желудочно-кишечный тракт. Это со временем приводит к развитию хронических заболеваний пищеварительной системы», — подчеркнула специалист.