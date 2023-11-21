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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Стоматолог рассказала, к каким болезням приводят невылеченные зубы

21 ноября 2023, 10:19
Ортодонт Светлана Трифонова рассказала о возможных заболеваниях, которые могут вызвать неизлеченные зубы. По словам доктора, зубы оказывают значительное воздействие на тело, и проблемы с полостью рта могут быть предупреждающими знаками серьезных заболеваний.

«У людей, у которых есть кариозные зубы, иммунитет постоянно находится в подавленном состоянии. Это происходит потому, что организм постоянно направляет иммунные клетки на борьбу с кариесом. И если человек не обратится к стоматологу и не решит проблему со своими зубами, он уже заранее проигрывает эту борьбу», — объяснила Светлана Трифонова.

Вследствие этого, при наличии неизлеченных зубов человек будет чаще страдать от простудных заболеваний. Эти зубы являются постоянным источником инфекции. Например, когда у ребенка есть проблемы с аденоидами, врач-отоларинголог обязательно просит заключение от стоматолога, чтобы определить состояние зубов ребенка», — сообщила доктор.

Она также отметила, что нет случайности в том, что для любой плановой госпитализации всегда необходимо предоставить справку от стоматолога. Полость рта активно кровоснабжается, и токсины от неизлеченных зубов распространяются по всему организму, пишет ИА RuNews24.ru.

«Кроме того, инфекция из полости рта сливается со слюной и попадает в желудочно-кишечный тракт. Это со временем приводит к развитию хронических заболеваний пищеварительной системы», — подчеркнула специалист.

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