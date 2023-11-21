Стоматолог рассказала, к каким болезням приводят невылеченные зубы

«У людей, у которых есть кариозные зубы, иммунитет постоянно находится в подавленном состоянии. Это происходит потому, что организм постоянно направляет иммунные клетки на борьбу с кариесом. И если человек не обратится к стоматологу и не решит проблему со своими зубами, он уже заранее проигрывает эту борьбу», — объяснила Светлана Трифонова.