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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

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Свердловская область попала в рейтинг регионов с зарплатами от 100 тысяч

Свердловская область вошла в ТОП регионов с зарплатами от 100 тысяч рублей

21 ноября 2023, 07:05
Фото: Midjourney

Свердловская область попала в рейтинг регионов с зарплатами от 100 тысяч

Свердловская область оказалась в ТОП-30 регионов с зарплатами от 100 тысяч рублей. Область заняла 27 строчку. При этом типовая зарплата свердловчан колеблется в пределах от 29 до 61 тысячи рублей.

Так, на Среднем Урале только 9,7% жителей зарабатывают от 100 тысяч в месяц, сообщается в инфографике Ria. Еще 10,4% свердловчан получают 20 и менее тысяч рублей. При этом среди регионов уже 4 года бессменным лидером остается Чукотский автономный округ. Там от 100 тысяч в месяц получают более половины сотрудников.

На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ. Там 52% жителей зарабатывают от 100 тысяч. Тройку замыкает Магаданская область, где 47% жителей получают такую же зарплату.

Замыкают список Ингушения и Калмыкия. Только у 2% жителей этих регионов зарплата достигает или превышает 100 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге появилось объявление о работе с зарплатой от 200 тысяч рублей. Так, работодатель ищет мастера электромонтажных работ. Он должен организовать работу бригады и контролировать ее выполнение.

#Экономика#Статистика#Зарплата#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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