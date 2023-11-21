Свердловская область вошла в ТОП регионов с зарплатами от 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Так, на Среднем Урале только 9,7% жителей зарабатывают от 100 тысяч в месяц, сообщается в инфографике Ria. Еще 10,4% свердловчан получают 20 и менее тысяч рублей. При этом среди регионов уже 4 года бессменным лидером остается Чукотский автономный округ. Там от 100 тысяч в месяц получают более половины сотрудников.
На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ. Там 52% жителей зарабатывают от 100 тысяч. Тройку замыкает Магаданская область, где 47% жителей получают такую же зарплату.
Замыкают список Ингушения и Калмыкия. Только у 2% жителей этих регионов зарплата достигает или превышает 100 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге появилось объявление о работе с зарплатой от 200 тысяч рублей. Так, работодатель ищет мастера электромонтажных работ. Он должен организовать работу бригады и контролировать ее выполнение.