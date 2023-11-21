Свердловская область вошла в ТОП регионов с зарплатами от 100 тысяч рублей

Так, на Среднем Урале только 9,7% жителей зарабатывают от 100 тысяч в месяц, сообщается в инфографике Ria. Еще 10,4% свердловчан получают 20 и менее тысяч рублей. При этом среди регионов уже 4 года бессменным лидером остается Чукотский автономный округ. Там от 100 тысяч в месяц получают более половины сотрудников.