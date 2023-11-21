«Так работает доставка Фугас»: бойцы с СВО передали привет Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
На видео военнослужащий передает привет муниципальным образованиям Свердловской области.
От наших парней из Свердловской области, а в частности из Верхнепышминского, Артинского, Серовского, Нижнетагильского и Сухоложского района Екатеринбурга. И отдельный привет из поселка Исеть. Так работает служба доставки Фугас, только быстрее, — говорит боец на видео.
После произнесения речи военные произвели 19 приветственных выстрелов из реактивной системы залпового огня «Град», которая была принята на вооружение в 1963 году.
Павел Фетисов, опубликовавший видео на своей странице, рассказал редакции TagilCity.ru, что в Нижнем Тагиле продолжается сбор гуманитарной помощи на СВО. Очередная партия груза будет отправлена в субботу вечером, рассказал волонтер.
Там на передовой, парням, конечно, приятно, что о них помнят и не бросают, — уверен тагильчанин.