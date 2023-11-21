tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Привет с передовой Нижнему Тагилу

«Так работает доставка Фугас»: бойцы с СВО передали привет Нижнему Тагилу

21 ноября 2023, 14:21
Фото: скрин из видео со страницы ВК Павла Фетисова
Привет с передовой Нижнему Тагилу

Военные передали привет Свердловской области выстрелом из боевой машины

Волонтер из Нижнего Тагила Павел Фетисов опубликовал эффектный видео-привет, который Свердловской области передали бойцы с передовой СВО.

На видео военнослужащий передает привет муниципальным образованиям Свердловской области.

От наших парней из Свердловской области, а в частности из Верхнепышминского, Артинского, Серовского, Нижнетагильского и Сухоложского района Екатеринбурга. И отдельный привет из поселка Исеть. Так работает служба доставки Фугас, только быстрее, — говорит боец на видео.

После произнесения речи военные произвели 19 приветственных выстрелов из реактивной системы залпового огня «Град», которая была принята на вооружение в 1963 году.

Павел Фетисов, опубликовавший видео на своей странице, рассказал редакции TagilCity.ru, что в Нижнем Тагиле продолжается сбор гуманитарной помощи на СВО. Очередная партия груза будет отправлена в субботу вечером, рассказал волонтер.

Там на передовой, парням, конечно, приятно, что о них помнят и не бросают, — уверен тагильчанин.
Волонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Помогающим бойцам на СВО волонтерам предоставили помещение в Нижнем ТагилеПрикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВОПартию гумпомощи весом 15 тонн отправили военным на СВО из Екатеринбурга
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Операция на Украине#Свердловская область#Волонтеры#Видео#Екатеринбург#Юлия Степанова#СВО
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
Вчера, 10:32
Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Вчера, 10:29
В Нижнем Тагиле охранники будут защищать мосты от террористов
Сегодня, 12:39
Уборка общественных туалетов в Нижнем Тагиле за год обойдется в 4,6 млн
Сегодня, 11:25
Бывший зэк обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в туберкулезе, но суд не нашел виновных
Вчера, 14:05
Жительница Краснотурьинска отсудила у «Молочной благодати» миллион за смерть дочери
Сегодня, 10:36