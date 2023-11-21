Терапевт рассказала, как стресс связан с изменением голоса

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Изменения в голосе могут быть временными или стойкими, говорит врач-терапевт Алена Гуляева. Временные нарушения могут произойти из-за перенапряжения голосовых органов, например, после продолжительного крика, громкого говорения или пения, а также под воздействием стрессовых факторов или после острых респираторных заболеваний. Например, вирусы при острых инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей могут вызвать отек голосовых связок, в результате чего голос становится осипшим или хриплым, меняется его тембр, пишет ИА RuNews24.ru.
Стойкие изменения голоса могут возникнуть вследствие анатомических изменений или хронических воспалительных процессов голосовых органов. Они также могут быть связаны с различными заболеваниями, такими как эндокринные (например, патологии щитовидной железы), аллергические (аллергический насморк), заболевания желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальный рефлюкс — кислотное содержимое желудка попадает в пищевод), заболевания дыхательных путей (ларингит) и после травм, операций или ожогов. Изменение темпа и тембра речи также может указывать на наличие неврологических проблем, когда нарушается нормальная работа голосового аппарата. Например, после инсульта может возникнуть дизартрия — затруднение в произношении слов или отдельных звуков.