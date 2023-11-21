Терапевт рассказала, как стресс связан с изменением голоса

Стойкие изменения голоса могут возникнуть вследствие анатомических изменений или хронических воспалительных процессов голосовых органов. Они также могут быть связаны с различными заболеваниями, такими как эндокринные (например, патологии щитовидной железы), аллергические (аллергический насморк), заболевания желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальный рефлюкс — кислотное содержимое желудка попадает в пищевод), заболевания дыхательных путей (ларингит) и после травм, операций или ожогов. Изменение темпа и тембра речи также может указывать на наличие неврологических проблем, когда нарушается нормальная работа голосового аппарата. Например, после инсульта может возникнуть дизартрия — затруднение в произношении слов или отдельных звуков.