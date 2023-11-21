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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:51

Трамваи поедут в Академический в Екатеринбурге в декабре

Трамваи в Академический в Екатеринбурге запустят в декабре

21 ноября 2023, 06:49
Фото: 1MI

Трамваи поедут в Академический в Екатеринбурге в декабре

Трамвайное движение в Академический район Екатеринбурга будет запущено в декабре 2023 года.

Однако точная дата пока неизвестна, пишет Е1 со ссылкой на администрацию Екатеринбурга. Ранее о том, что движение будет запущено в декабре сообщал глава города Алексей Орлов.

Он считает, что специалисты успеют до Нового года запустить трамвайное движение. В сентябре текущего года уже проводилась техническая обкатка. Тогда заявлялось, что нужно прокатать 20 тысяч тонн.

Для трамвайной линии выстроили 4,5 километра путей, 14 остановок. Также было проведено переустройство сетей. По линии планируется запустить новые вагоны.

Напомним, свердловские власти обсудили организацию транспортного движения в регионе. В трех городах наблюдается острая нехватка водителей. Из-за этого сокращается количество автобусных маршрутов.

#Транспорт#Движение#Запуск#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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