Трамваи в Академический в Екатеринбурге запустят в декабре

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Однако точная дата пока неизвестна, пишет Е1 со ссылкой на администрацию Екатеринбурга. Ранее о том, что движение будет запущено в декабре сообщал глава города Алексей Орлов.
Он считает, что специалисты успеют до Нового года запустить трамвайное движение. В сентябре текущего года уже проводилась техническая обкатка. Тогда заявлялось, что нужно прокатать 20 тысяч тонн.
Для трамвайной линии выстроили 4,5 километра путей, 14 остановок. Также было проведено переустройство сетей. По линии планируется запустить новые вагоны.
Напомним, свердловские власти обсудили организацию транспортного движения в регионе. В трех городах наблюдается острая нехватка водителей. Из-за этого сокращается количество автобусных маршрутов.