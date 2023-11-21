Трассы Свердловской области массово перекрывают из-за непогоды

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Движение будет возобновлено после приведения участков в нормальное состояние, сообщили в ГИБДД.
Закрыты автодороги Нижние Серги — Михайловск с 2 по 69 км, обход Нижних Серег с 0 по 18 км и подъезд к Нижним Сергам от трассы Пермь — Екатеринбург.
Ограничение действует для грузового и пассажирского транспорта.
Также представители ГИБДД напомнили пешеходам о том, что из-за снега и гололеда тормозной путь автомобилей сильно увеличивается. Поэтому важно тормозить заранее и соблюдать дистанцию между авто. В случае возникновения ЧП следует звонить по телефонам 112 либо 02.
А тем временем специалисты МЧС России также предупредили автомобилистов о возможном ухудшении дорожной обстановки. В связи с этим на трассе Р242 «Пермь-Екатеринбург» появился мобильный комплекс информирования и оповещения населения. С его экрана водителей призывают быть внимательными.
Ранее сообщалось, что сильные метели, гололед и снегопады надвигаются на Свердловскую область. Также в регионе ожидается ветер до 15 метров в секунду.