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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В Свердловской области из-за непогоды перекрывают трассы

Трассы Свердловской области массово перекрывают из-за непогоды

21 ноября 2023, 13:53
Фото: 1MI

В Свердловской области из-за непогоды перекрывают трассы

Временное ограничение движения из-за непогоды ввели на трех трассах в Свердловской области.

Движение будет возобновлено после приведения участков в нормальное состояние, сообщили в ГИБДД.

Закрыты автодороги Нижние Серги — Михайловск с 2 по 69 км, обход Нижних Серег с 0 по 18 км и подъезд к Нижним Сергам от трассы Пермь — Екатеринбург.

Ограничение действует для грузового и пассажирского транспорта.

Также представители ГИБДД напомнили пешеходам о том, что из-за снега и гололеда тормозной путь автомобилей сильно увеличивается. Поэтому важно тормозить заранее и соблюдать дистанцию между авто. В случае возникновения ЧП следует звонить по телефонам 112 либо 02.

А тем временем специалисты МЧС России также предупредили автомобилистов о возможном ухудшении дорожной обстановки. В связи с этим на трассе Р242 «Пермь-Екатеринбург» появился мобильный комплекс информирования и оповещения населения. С его экрана водителей призывают быть внимательными.

Ранее сообщалось, что сильные метели, гололед и снегопады надвигаются на Свердловскую область. Также в регионе ожидается ветер до 15 метров в секунду.

Гололед, заморозки и изморозь придут в Свердловскую область
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