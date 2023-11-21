Трассы Свердловской области массово перекрывают из-за непогоды

А тем временем специалисты МЧС России также предупредили автомобилистов о возможном ухудшении дорожной обстановки. В связи с этим на трассе Р242 «Пермь-Екатеринбург» появился мобильный комплекс информирования и оповещения населения. С его экрана водителей призывают быть внимательными.