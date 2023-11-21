Цех по производству «незамерзайки» на основе этанола найден в Первоуральске

Продукцию готовили на заводе горного оборудования. Полицейские изъяли из найденного цеха шесть тысяч литров жидкости, которую приготовили к реализации, а также пять тысяч литров метанолового спирта, рассказал Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.