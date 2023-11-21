Цех по производству «незамерзайки» на основе этанола найден в Первоуральске

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Продукцию готовили на заводе горного оборудования. Полицейские изъяли из найденного цеха шесть тысяч литров жидкости, которую приготовили к реализации, а также пять тысяч литров метанолового спирта, рассказал Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
Также, по словам общественного деятеля, в правоохранительных органах решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело о незаконном изготовлении сильнодействующих веществ для дальнейшей реализации.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге во время рейда в кафе «Рай» обнаружили 300 литров поддельного алкоголя.