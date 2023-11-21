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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В цехе в Первоуральске изготавливали опасную жидкость

Цех по производству «незамерзайки» на основе этанола найден в Первоуральске

21 ноября 2023, 04:28
Фото: Telegram-канал «Уральский общественник»

В цехе в Первоуральске изготавливали опасную жидкость

В Первоуральске обнаружили цех, в котором готовили незамерзающую жидкость на основе технического спирта. Его обнаружили 20 ноября 2023 года сотрудники полиции и общественник Дмитрий Чукреев.

Продукцию готовили на заводе горного оборудования. Полицейские изъяли из найденного цеха шесть тысяч литров жидкости, которую приготовили к реализации, а также пять тысяч литров метанолового спирта, рассказал Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Также, по словам общественного деятеля, в правоохранительных органах решается вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело о незаконном изготовлении сильнодействующих веществ для дальнейшей реализации.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге во время рейда в кафе «Рай» обнаружили 300 литров поддельного алкоголя.

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