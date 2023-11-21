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4,6 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание восьми общественных туалетов

Уборка общественных туалетов в Нижнем Тагиле за год обойдется в 4,6 млн

21 ноября 2023, 11:25
Фото: tagilcity.ru

4,6 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание восьми общественных туалетов

Подрядчика на обслуживание восьми общественных туалетов ищет администрация Нижнего Тагила. За услуги МБУ «Городской центр жилья и эксплуатации зданий» готово заплатить 4,6 миллиона рублей (575 тысяч рублей в месяц).

Делать уборку в течение 12 месяцев, начиная с 1 декабря 2023 года, подрядчику необходимо по следующим адресам:

  • на набережной Тагильского пруда;
  • в районе цирка;
  • у Лисьей горы;
  • в парке «Народный»;
  • в Пионерском сквере;
  • на Муринских прудах;
  • в парке Металлургов;
  • в лесопарковой зоне «Пихтовые горы».

Площадь убираемых помещений за год составит 82,6 тысячи квадратных метра. Работникам подрядной организации необходимо ежедневно мыть унитазы и писсуары, раковины и полы, чистить хромированные детали, убирать мусор, менять мыло и туалетную бумагу. При этом туалеты для тагильчан будут закрываться. Осмотр санитарного состояния помещений должен проходить каждые два часа.

Раз в месяц в туалетах будет проводиться генеральная уборка, включающая в себя мытье перегородок кабинок и стен.

Победителя тендера определят после 27 ноября 2023 года. Это последний день подачи заявок на электронный аукцион.

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