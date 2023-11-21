Уборка общественных туалетов в Нижнем Тагиле за год обойдется в 4,6 млн

Площадь убираемых помещений за год составит 82,6 тысячи квадратных метра. Работникам подрядной организации необходимо ежедневно мыть унитазы и писсуары, раковины и полы, чистить хромированные детали, убирать мусор, менять мыло и туалетную бумагу. При этом туалеты для тагильчан будут закрываться. Осмотр санитарного состояния помещений должен проходить каждые два часа.