Уборка общественных туалетов в Нижнем Тагиле за год обойдется в 4,6 млн

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Делать уборку в течение 12 месяцев, начиная с 1 декабря 2023 года, подрядчику необходимо по следующим адресам:
Площадь убираемых помещений за год составит 82,6 тысячи квадратных метра. Работникам подрядной организации необходимо ежедневно мыть унитазы и писсуары, раковины и полы, чистить хромированные детали, убирать мусор, менять мыло и туалетную бумагу. При этом туалеты для тагильчан будут закрываться. Осмотр санитарного состояния помещений должен проходить каждые два часа.
Раз в месяц в туалетах будет проводиться генеральная уборка, включающая в себя мытье перегородок кабинок и стен.
Победителя тендера определят после 27 ноября 2023 года. Это последний день подачи заявок на электронный аукцион.