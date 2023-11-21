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В Свердловском суде осудили убившего 2-летнюю девочку жителя Березовского

В Березовском мужчина убил 2-летнюю девочку. Он хотел, чтобы она успокоилась

21 ноября 2023, 07:54
Фото: Свердловский облсуд

В Свердловском суде осудили убившего 2-летнюю девочку жителя Березовского

В Свердловской области вынесен приговор по делу об убийстве двухлетней девочки. Преступление было совершено 13 мая 2023 года в Березовском.

Тогда мужчина остался дома с двухлетней дочкой своей сожительницы. Девочка плакала, тем самым мешая отдыху злоумышленника, сообщает Свердловский облсуд.

Тогда мужчина решил «успокоить» девочку, закрыв ладонью ее нос и рот. Он держал так руку до тех пор, пока малышка не скончалась.

Свою вину злоумышленник признал и попросил прощения у родных убитой. Его признали виновны по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего. В результате злоумышленнику назначили 17 лет колонии строгого режима.

Ранее 16-летний школьник зарезал 14-летнюю подругу и ее маму в Железнодорожном районе Екатеринбурга. На убийство молодой человек решился после ссоры с девушкой. После сделанного он пошел гулять.

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