В Екатеринбург приехали портреты Петра I и Екатерины I из «Эрмитажа»

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Всего приехало 1450 экспонатов, сообщили в Фонде святой Екатерины. Это картины, мебель, монеты, гравюры и научные инструменты. Выставка продлится с 29 ноября по 24 марта. Гостей будут ждать в центре «Эрмитаж-Урал».
Главным экспонатом экспозиции станет поднос квадратной формы 1723 года — «Первый плод, из чистой меди» — подношение от основателя Екатеринбургского металлургического завода Петру Великому.
Посетить выставку могут все желающие в возрасте от 12 лет. Она будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Понедельник — выходной.