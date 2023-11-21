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В Екатеринбург из «Эрмитажа» привезли портреты Петра I и Екатерины I

В Екатеринбург приехали портреты Петра I и Екатерины I из «Эрмитажа»

21 ноября 2023, 12:45
Фото: 1MI

В Екатеринбург из «Эрмитажа» привезли портреты Петра I и Екатерины I

В Екатеринбург из музея «Эрмитаж» прибыли два портрета императоров: Петра I и Екатерины I. Их привезли в честь открытия выставки «Екатерина I — наследница Петра Великого».

Всего приехало 1450 экспонатов, сообщили в Фонде святой Екатерины. Это картины, мебель, монеты, гравюры и научные инструменты. Выставка продлится с 29 ноября по 24 марта. Гостей будут ждать в центре «Эрмитаж-Урал».

Главным экспонатом экспозиции станет поднос квадратной формы 1723 года — «Первый плод, из чистой меди» — подношение от основателя Екатеринбургского металлургического завода Петру Великому.

Посетить выставку могут все желающие в возрасте от 12 лет. Она будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00. Понедельник — выходной.

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#Культура#Выставка#Картины#Екатеринбург#Эрмитаж-Урал#Дарья Сорокина#Поднос
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