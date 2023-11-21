В Госдуме предложили давать бабушкам дополнительные отпуска при рождении внука

Лантратова добавила, что в России в воспитании детей часто участвуют бабушки и дедушки. И делают они это в рабочие дни или каждый день. Таких насчитывается 20%. Еще 20% делают это в выходные дни. И только 32% водятся с внуками реже раза в неделю.