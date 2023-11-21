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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Госдуме предложили давать бабушкам дополнительные отпуска при рождении внука

В Госдуме предложили давать бабушкам дополнительные отпуска при рождении внука

21 ноября 2023, 12:32
Фото: 1MI
В Государственной думе предложили давать бабушкам пятидневный отпуск по случаю рождения внуков. Депутат Яна Лантратова предложила внести поправки в Трудовой кодекс.

По словам парламентария, иногда работодатели обязаны предоставлять сотрудникам отпуска, например, при рождении ребенка. Это обусловлено тем, что родителям часто нужно привыкнуть к новым условиям. В таких ситуациях часто помогают старшие родственники. Поэтому их тоже следовало бы освобождать от работы, пишет RT.

Лантратова добавила, что в России в воспитании детей часто участвуют бабушки и дедушки. И делают они это в рабочие дни или каждый день. Таких насчитывается 20%. Еще 20% делают это в выходные дни. И только 32% водятся с внуками реже раза в неделю.

Она добавляет, что предложенные изменения помогут сделать отношения внутри семьи крепче. Также это поможет расширить возможности помощи в организации быта семьям, в которых имеются новорожденные дети.

Напомним, ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагал назначить выплату женщинам, которые решили отказаться от аборта. При этом в таком случае ребенок будет передан на воспитание государству.

#Общество#Пенсионер#Госдума#Бабушка#Дедушка#Новорожденные#Рождение#Ирина Кирилова
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