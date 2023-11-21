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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Ивделе ликвидировали колонию

В Ивделе ликвидировали колонию общего режима

21 ноября 2023, 09:04
Фото: Midjourney

В Ивделе ликвидировали колонию

В Ивделе ликвидирована ИК-62 общего режима. Сделало это ГУФСИН по Свердловской области.

Поимо этого, скоро будет ликвидирована еще и ИК-55, рассказал «Ъ-Урал» начальник пресс-службы свердловской ГУФСИН Александр Левченко. Он рассказал, что колонии в Ивделе старые, они построены из дерева и их износ составляет почти 100%.

Тенденция такова, что мы расширяем число исправительных центров, а колонии сокращаются, — рассказал Левченко.

Официальные документы о ликвидации ИК-62 были направлены на ликвидацию во ФСИН России еще три года назад. Утвердительное решение вынесли только сейчас. Всех осужденных перераспределили в другие учреждения.

Напомним, что за последние несколько лет в Ивделе были закрыты КП-57, ИК-56, ЛИУ-58. Ликвидировались также ИК-8 в поселке Гари и ИК-24 в Тавде.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге планируется строительство исправцентра для осужденных. Он должен появиться на месте бывшего санатория на улице Просторной. Местные жители считают, что это может угрожать безопасность детей, поэтому у них произошел конфликт с ФСИН.

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#Происшествия#Колония#Ивдель#ИК#Ликвидация#Дарья Сорокина
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