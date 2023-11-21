В Нижнем Тагиле охранники будут защищать мосты от террористов

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Оказывать услуги сотрудники подрядной организации будут с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года. Работы необходимо проводить:
В документации отмечается, что исполнитель обязан проводить осмотр каждый день не менее шести раз в течение суток (каждые четыре часа). Подрядчик будет проверять мосты: опоры, балки, полотна, тротуары, проезжие части и подмостовое пространства.
В качестве отчета заказчику необходимо предоставлять фотографии, на которых должны быть указаны дата и время съемки. При обнаружении на объектах подозрительных посторонних лиц сообщить о них нужно в полицию, ЕДДС и принять меры по задержанию возможных террористов.