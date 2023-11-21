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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Нижнем Тагиле позаботятся о защите мостов от террористов

В Нижнем Тагиле охранники будут защищать мосты от террористов

21 ноября 2023, 12:39
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле позаботятся о защите мостов от террористов

Администрация Нижнего Тагила определила подрядчика, который займется охраной мостов в целях антитеррористической защищенности. Патрулирование объектов обойдется в 2,1 миллиона рублей.

Оказывать услуги сотрудники подрядной организации будут с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года. Работы необходимо проводить:

  • на мосту через железнодорожные пути на подъезде к поселку Северный;
  • на путепроводе через железнодорожные пути по улице Циолковского;
  • на мосту через Нижнетагильский пруд;
  • на путепроводах через железнодорожные пути по Луганскому проспекту;
  • на мостах через реку Тагил на улицах Космонавтов и Фрунзе.

В документации отмечается, что исполнитель обязан проводить осмотр каждый день не менее шести раз в течение суток (каждые четыре часа). Подрядчик будет проверять мосты: опоры, балки, полотна, тротуары, проезжие части и подмостовое пространства.

В качестве отчета заказчику необходимо предоставлять фотографии, на которых должны быть указаны дата и время съемки. При обнаружении на объектах подозрительных посторонних лиц сообщить о них нужно в полицию, ЕДДС и принять меры по задержанию возможных террористов.

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