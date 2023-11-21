В Нижнем Тагиле охранники будут защищать мосты от террористов

В качестве отчета заказчику необходимо предоставлять фотографии, на которых должны быть указаны дата и время съемки. При обнаружении на объектах подозрительных посторонних лиц сообщить о них нужно в полицию, ЕДДС и принять меры по задержанию возможных террористов.