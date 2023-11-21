В Реже подростки напали на девочку-инвалида и записали это на видео

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Председатель СК России [Бастрыкин] поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении СК РФ.
Теперь ведомство проводит проверку по уголовной статье за побои.
Инцидент случился вечером 19 ноября. Около торгового центра на улице Ленина в Реже подростки обступили девочку, имеющую вторую группу инвалидности. Один из школьников дал ей позечину. Все это дети снимали на видео.
Напомним, в Екатеринбурге 4 ноября случился еще один инцидент с инвалидом. Мужчина, сидевший на инвалидной коляске упал с эскалатора. Он пролежал минут 10. После этого его передали врачам скорой помощи.