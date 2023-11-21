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Бастрыкин заинтересовался нападением на девочку-инвалида в Реже

В Реже подростки напали на девочку-инвалида и записали это на видео

21 ноября 2023, 07:29
Фото: 1MI

Бастрыкин заинтересовался нападением на девочку-инвалида в Реже

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деле 15-летнего школьника, который ударил в Реже (Свердловская область) девочку-инвалида.
Председатель СК России [Бастрыкин] поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении СК РФ.

Теперь ведомство проводит проверку по уголовной статье за побои.

Инцидент случился вечером 19 ноября. Около торгового центра на улице Ленина в Реже подростки обступили девочку, имеющую вторую группу инвалидности. Один из школьников дал ей позечину. Все это дети снимали на видео.

Напомним, в Екатеринбурге 4 ноября случился еще один инцидент с инвалидом. Мужчина, сидевший на инвалидной коляске упал с эскалатора. Он пролежал минут 10. После этого его передали врачам скорой помощи.

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#Происшествия#Дети#Криминал#Нападение#Инвалид#Реж#18+#Ирина Кирилова#Поростки
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