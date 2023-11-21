Водитель автомобиля Lifan насмерть сбил пенсионера на трассе Верхняя Пышма — Садовый

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Водитель, не контролируя движение, наехал на пожилого мужчину, который шел по краю проезжей части. Пешеход умер на месте ДТП, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Стаж вождения молодого человека — шесть лет. К административной ответственности он привлекался один раз. От прохождения освидетельствования на предмет алкогольного опьянения он отказался.
Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина, управлявший машиной, в какой-то момент во время вождения отвлекся на телефон, в результате чего наехал на 11-летнего мальчика. Ребенка увезли в больницу.