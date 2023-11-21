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Пешеход погиб после наезда автомобиля на трассе Верхняя Пышма — Садовый

Водитель автомобиля Lifan насмерть сбил пенсионера на трассе Верхняя Пышма — Садовый

21 ноября 2023, 13:32
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пешеход погиб после наезда автомобиля на трассе Верхняя Пышма — Садовый

29-летний водитель автомобиля Lifan насмерть сбил 61-летнего пешехода. ЧП случилось на трассе Верхняя Пышма — поселок Садовый 20 ноября 2023 года.

Водитель, не контролируя движение, наехал на пожилого мужчину, который шел по краю проезжей части. Пешеход умер на месте ДТП, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Стаж вождения молодого человека — шесть лет. К административной ответственности он привлекался один раз. От прохождения освидетельствования на предмет алкогольного опьянения он отказался.

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина, управлявший машиной, в какой-то момент во время вождения отвлекся на телефон, в результате чего наехал на 11-летнего мальчика. Ребенка увезли в больницу.

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