Воспитателю детсада в Екатеринбурге, где умерла девочка, грозит до трех лет тюрьмы

по данным следствия, 25 января 2023 года утром 4-летняя воспитанница садика во время прогулки застряла головой в проеме горки. Она повисла в вертикальном положении. Сама выбраться она не смогла. После этого девочка была госпитализирована, но спасти ее не удалось.