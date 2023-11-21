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Published Сегодня, 12:47

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В Екатеринбурге будут судить воспитателя за смерть девочки на горке в детсаду

Воспитателю детсада в Екатеринбурге, где умерла девочка, грозит до трех лет тюрьмы

21 ноября 2023, 12:47
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге будут судить воспитателя за смерть девочки на горке в детсаду

До трех лет лишения свободы грозит воспитателю детского сада №180 в Екатеринбурге. Она обвиняется в смерти девочки, которая удушилась на горке.

Воспитатель обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Дело уже направлено в суд.

по данным следствия, 25 января 2023 года утром 4-летняя воспитанница садика во время прогулки застряла головой в проеме горки. Она повисла в вертикальном положении. Сама выбраться она не смогла. После этого девочка была госпитализирована, но спасти ее не удалось.

Согласно своим должностным обязанностям и требованиям закона, обвиняемая в тот момент отвечала за жизнь и здоровье детей. Поэтому при прогулке должна была осмотреть участок и маршрут движения детей, чтобы они находились в безопасной обстановке. Также воспитатель должна была проверить исправность игрового оборудования и следить за детьми.

В результате воспитатель не обеспечила ребенку охрану жизни и здоровья и оставила ее без присмотра.

Напомним, ранее стало известно, что суд присудил родителям погибшей девочки компенсацию в размере 4,4 миллиона рублей.

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