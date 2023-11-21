Воспитателю детсада в Екатеринбурге, где умерла девочка, грозит до трех лет тюрьмы

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Воспитатель обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Дело уже направлено в суд.
по данным следствия, 25 января 2023 года утром 4-летняя воспитанница садика во время прогулки застряла головой в проеме горки. Она повисла в вертикальном положении. Сама выбраться она не смогла. После этого девочка была госпитализирована, но спасти ее не удалось.
Согласно своим должностным обязанностям и требованиям закона, обвиняемая в тот момент отвечала за жизнь и здоровье детей. Поэтому при прогулке должна была осмотреть участок и маршрут движения детей, чтобы они находились в безопасной обстановке. Также воспитатель должна была проверить исправность игрового оборудования и следить за детьми.
В результате воспитатель не обеспечила ребенку охрану жизни и здоровья и оставила ее без присмотра.
Напомним, ранее стало известно, что суд присудил родителям погибшей девочки компенсацию в размере 4,4 миллиона рублей.