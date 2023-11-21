Женщина проникла в чужой дом под Нижним Тагилом. Она боялась идти домой пьяной

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Инцидент случился в ночь на 13 октября 2023 года. Женщина до этого двое суток находилась у своих знакомых, с которыми употребляла спиртное. Уже по дороге домой обвиняемая вспомнила, что дома ее ждет мама, которая не позволит продолжить выпивать.
Тогда она решила залезть в дом своей знакомой, которая скончалась ранее. В доме никто не жил, так как муж умершей проживает в Нижнем Тагиле. Женщина подошла к дому, выдавила стекло и пролезла через окно в дом. Там она продолжила выпивать, потом легла спать и утром пришла домой.
Женщина знала, что действует против воли собственника, так как разрешения на посещение дома ей никто не давал. Тем самым она нарушила неприкосновенность жилища. Следствие сочло, что действия женщины попадают под действие статьи за нарушение неприкосновенности жилища.
При этом отягчающим обстоятельством является то, что преступление было совершено в нетрезвом состоянии. Максимальное наказание по данной статье — арест до трех месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пригородного района.
Напомним, в мае 2023 года нетрезвый мужчина залез в дом своей бывшей сожительницы и лег спать. Так он решил помириться с женщиной. Инцидент случился в селе Новопаньшино под Нижним Тагилом.