Женщина проникла в чужой дом под Нижним Тагилом. Она боялась идти домой пьяной

Тогда она решила залезть в дом своей знакомой, которая скончалась ранее. В доме никто не жил, так как муж умершей проживает в Нижнем Тагиле. Женщина подошла к дому, выдавила стекло и пролезла через окно в дом. Там она продолжила выпивать, потом легла спать и утром пришла домой.