Житель Челябинска устроил драку с тремя бригадами скорой помощи

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
У мужчины были жалобы на головную боль. Когда по вызову вскоре приехали медики, они увидели, что горожанин курит в квартире. Кроме того, он стал бросаться на врачей, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
Сотрудники экстренной службы вызвали еще две бригады, чтобы справиться с буйным пациентом. В итоге медработники решили, что мужчину необходимо везти в наркологическую клинику.
После этого родственники, предполагавшие, что его увезут в станционар, выгнали врачей из квартиры. Однако медики вызвали силовиков, чтобы справиться с семейством.
Напомним, 27 октября 2023 года в Екатеринбурге двое водителей устроили драку на проезжей части. По словам очевидцев, один из участников потасовки вел себя вызывающе, чем спровоцировал драку.