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Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Мужчина в Челябинске подрался с сотрудниками скорой помощи

Житель Челябинска устроил драку с тремя бригадами скорой помощи

21 ноября 2023, 16:41
Фото: Midjourney

Мужчина в Челябинске подрался с сотрудниками скорой помощи

В Челябинске местный житель набросился на сотрудников скорой помощи. Медиков вызвали его родственники.

У мужчины были жалобы на головную боль. Когда по вызову вскоре приехали медики, они увидели, что горожанин курит в квартире. Кроме того, он стал бросаться на врачей, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

Видео: Группа ВКонтакте «Урал Мэш»

Сотрудники экстренной службы вызвали еще две бригады, чтобы справиться с буйным пациентом. В итоге медработники решили, что мужчину необходимо везти в наркологическую клинику.

После этого родственники, предполагавшие, что его увезут в станционар, выгнали врачей из квартиры. Однако медики вызвали силовиков, чтобы справиться с семейством.

Напомним, 27 октября 2023 года в Екатеринбурге двое водителей устроили драку на проезжей части. По словам очевидцев, один из участников потасовки вел себя вызывающе, чем спровоцировал драку.

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