Жители Нижнего Тагила мечтают о повышении зарплаты в Новом году

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Так, в 2024 году 58% горожан ожидают, что им повысят зарплату. Еще 34% думают о стабильной работе компании. По 25% респондентов хотели бы повышения и решения новых интересных задач. Столько же опрошенных мечтают о взаимопонимании с руководством.
На улучшение условий труда надеются 20% горожан. 17% ждут пересмотра системы мотивации. Исследование проводили специалисты SuperJob. При этом только 5% опрошенных признались, что ничего не ждут.
О повышении оплаты труда чаще говорили мужчины, чем женщины. Они же рассчитывают на продвижение в карьере, улучшение условий труда. Женщинам же хочется снижения нагрузки и лояльности руководства.
Отмечается также, что горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще думают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивости коллег. С тем, как растут доходы, увеличивается и запрос на повышение зарплаты, улучшение условий труда и прочее.
Напомним, Свердловская область вошла в ТОП регионов с зарплатами от 100 тысяч рублей. Область заняла 27 строку. При этом типовая зарплата свердловчан варьируется в пределах от 29 до 61 тысячи рублей.