Жители Нижнего Тагила мечтают о повышении зарплаты в Новом году

Отмечается также, что горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще думают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивости коллег. С тем, как растут доходы, увеличивается и запрос на повышение зарплаты, улучшение условий труда и прочее.