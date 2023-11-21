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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Больше половины опрошенных жителей Нижнего Тагила мечтают о повышении зарплаты

Жители Нижнего Тагила мечтают о повышении зарплаты в Новом году

21 ноября 2023, 10:30
Фото: 1MI

Больше половины опрошенных жителей Нижнего Тагила мечтают о повышении зарплаты

Больше половины опрошенных жителей Нижнего Тагила ожидают повышения зарплаты в 2024 году. Но мечтают они и о другом.

Так, в 2024 году 58% горожан ожидают, что им повысят зарплату. Еще 34% думают о стабильной работе компании. По 25% респондентов хотели бы повышения и решения новых интересных задач. Столько же опрошенных мечтают о взаимопонимании с руководством.

На улучшение условий труда надеются 20% горожан. 17% ждут пересмотра системы мотивации. Исследование проводили специалисты SuperJob. При этом только 5% опрошенных признались, что ничего не ждут.

О повышении оплаты труда чаще говорили мужчины, чем женщины. Они же рассчитывают на продвижение в карьере, улучшение условий труда. Женщинам же хочется снижения нагрузки и лояльности руководства.

Отмечается также, что горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще думают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивости коллег. С тем, как растут доходы, увеличивается и запрос на повышение зарплаты, улучшение условий труда и прочее.

Напомним, Свердловская область вошла в ТОП регионов с зарплатами от 100 тысяч рублей. Область заняла 27 строку. При этом типовая зарплата свердловчан варьируется в пределах от 29 до 61 тысячи рублей.

#Экономика#Нижний Тагил#Деньги#Зарплата#Опрос#Люди#Ирина Кирилова
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