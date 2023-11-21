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Женщине в Екатеринбурге маркетплейс не отдал 160 тысяч после ее отказа от iPhone

Жительница Екатеринбурга лишилась 160 тысяч после заказа iPhone на маркетплейсе

21 ноября 2023, 03:18
Фото: 1MI

Женщине в Екатеринбурге маркетплейс не отдал 160 тысяч после ее отказа от iPhone

В Екатеринбурге местная жительница, оформив заказ iPhone 14 Pro Max в «Мегамаркете», решила его отменить, однако деньги ей не вернули. Купила телефон девушка 30 октября 2023 года.

Через несколько дней горожанка нашла в этом же маркетплейсе у другого продавца телефон, цвет которого ей понравился больше. 9 ноября девушка написала, что хочет отменить предыдущий заказ и сделать возврат денег, пишет Е1.

Однако спустя две недели просьба екатеринбурженки так и не была выполнена, несмотря на то, что она неоднократно обращалась в службу поддержки. При этом 10 дней, в течение которых можно сделать возврат, уже прошли.

В службе поддержки девушке ответили, что из-за большого количества обращений сроки их рассмотрения увеличены и что ее проблема будет решена.

Напомним, житель Екатеринбурга, увидев в интернете объявление о том, что продаются iPhone, решил приобрести iPhone Х. Однако вместо гаджетов ему пришла земля. Продавец деньги ему не вернул.

Девушка отдала незнакомке больше 50 тысяч рублей за поддельный iPhone в Екатеринбурге
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