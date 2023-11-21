Жительница Екатеринбурга лишилась 160 тысяч после заказа iPhone на маркетплейсе

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Через несколько дней горожанка нашла в этом же маркетплейсе у другого продавца телефон, цвет которого ей понравился больше. 9 ноября девушка написала, что хочет отменить предыдущий заказ и сделать возврат денег, пишет Е1.
Однако спустя две недели просьба екатеринбурженки так и не была выполнена, несмотря на то, что она неоднократно обращалась в службу поддержки. При этом 10 дней, в течение которых можно сделать возврат, уже прошли.
В службе поддержки девушке ответили, что из-за большого количества обращений сроки их рассмотрения увеличены и что ее проблема будет решена.
Напомним, житель Екатеринбурга, увидев в интернете объявление о том, что продаются iPhone, решил приобрести iPhone Х. Однако вместо гаджетов ему пришла земля. Продавец деньги ему не вернул.