tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Мать погибшей в ДТП актрисы взыскала 1 млн с «Молочной благодати»

Жительница Краснотурьинска отсудила у «Молочной благодати» миллион за смерть дочери

21 ноября 2023, 10:36
Фото: Midjourney

Мать погибшей в ДТП актрисы взыскала 1 млн с «Молочной благодати»

Мама погибшей актрисы Краснотурьинского театра кукол Кристины Шварц — Елена — отсудила у «Молочной благодати» один миллион рублей. Суд назначил женщине моральную компенсацию вдвое меньше заявленной, но предприятие пытается и это решение обжаловать в Свердловском областном суде.

Авария, о которой идет речь, произошла 1 октября 2022 года. Краснотурьинский городской суд в начале сентября нынешнего года рассмотрел иск от Елены Шварц, которая заявила о сильном потрясении из-за смерти своей дочери в ДТП. Пострадавшая требовала возместить 2 миллиона рублей.

В результате смерти дочери Елена Шварц испытала сильное потрясение, от которого не может отойти до сих пор. С 2008 года жила отдельно, со своей семей, но они продолжали общаться каждый день, ходили в гости друг к другу, она помогала с внуком. Она была единственным ребенком в семье, сейчас внук и зять тоже остались одни. В связи с тяжелым потрясением она просит суд удовлетворить исковые требования в полном объеме, — говорится в материалах дела.

Представители ООО «Молочная благодать» посчитали, что сумма в два миллиона за смерть человека завышена. По их мнению, 400-800 тысяч, исходя из судебной практики, должны возместить моральный вред. Более того, ответчик напомнил, что параллельно суд рассматривает моральную компенсацию от супруга и ребенка погибшей, поэтому сумму, выплачиваемую матери, нужно снизить.

Признанный виновным в ДТП водитель грузовика MAN, перевозивший продукцию уральского предприятия, в настоящее время находится в колонии-поселение №59.

Судья Краснотурьинского городского суда решила присудить Елене Шварц один миллион рублей компенсации. Ответчик уже направил жалобу в Свердловский областной суд, которые будет рассматривать в ноябре–декабре 2023 года.

Мать погибшей в ДТП под Краснотурьинском актрисы требует с виновника 2 млн рублей
Узнать подробнее

Напомним, утром 15 ноября 2023 года 28-летняя Виктория Лещева, ехавшая в автобусе, погибла в аварии на Серовском тракте в результате столкновения транспорта с фурой. Кроме нее, в ДТП скончался водитель автобуса. Восемь человек пострадали.

Душераздирающее видео снял блогер из Краснотурьинска после гибели жены в ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Блогера из Краснотурьинска обвинили в хайпе на смерти и похоронах его жены«Любите родных»: в Краснотурьинске прошли похороны супруги блогера Александра ЛещеваДушераздирающее видео снял блогер из Краснотурьинска после гибели жены в ДТП
#Происшествия#Транспорт#Эксклюзив#Дети#Смерть#Суд#Краснотурьинск#Уголовное дело#ЧП#18+#Юлия Степанова#Авария
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: санитарно-защитная зона ХЗ «Планта» и отсутствие превышений
Вчера, 10:32
Все по правилам: газоанализатор TagilCity.ru отправляется на диагностику в Москву
Вчера, 10:29
Жители Сосьвы попросили Путина выпустить из СИЗО виновника пожара в поселке
Вчера, 11:39
Нижний Тагил засыпет снегом
Вчера, 11:13
Бывший зэк обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в туберкулезе, но суд не нашел виновных
Вчера, 14:05
Экоитоги Тагила, зэк, суд и туберкулез, а также воровство на рыбалке и 12 новых камер
Вчера, 16:17