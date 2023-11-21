Жительница Краснотурьинска отсудила у «Молочной благодати» миллион за смерть дочери

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Авария, о которой идет речь, произошла 1 октября 2022 года. Краснотурьинский городской суд в начале сентября нынешнего года рассмотрел иск от Елены Шварц, которая заявила о сильном потрясении из-за смерти своей дочери в ДТП. Пострадавшая требовала возместить 2 миллиона рублей.
В результате смерти дочери Елена Шварц испытала сильное потрясение, от которого не может отойти до сих пор. С 2008 года жила отдельно, со своей семей, но они продолжали общаться каждый день, ходили в гости друг к другу, она помогала с внуком. Она была единственным ребенком в семье, сейчас внук и зять тоже остались одни. В связи с тяжелым потрясением она просит суд удовлетворить исковые требования в полном объеме, — говорится в материалах дела.
Представители ООО «Молочная благодать» посчитали, что сумма в два миллиона за смерть человека завышена. По их мнению, 400-800 тысяч, исходя из судебной практики, должны возместить моральный вред. Более того, ответчик напомнил, что параллельно суд рассматривает моральную компенсацию от супруга и ребенка погибшей, поэтому сумму, выплачиваемую матери, нужно снизить.
Признанный виновным в ДТП водитель грузовика MAN, перевозивший продукцию уральского предприятия, в настоящее время находится в колонии-поселение №59.
Судья Краснотурьинского городского суда решила присудить Елене Шварц один миллион рублей компенсации. Ответчик уже направил жалобу в Свердловский областной суд, которые будет рассматривать в ноябре–декабре 2023 года.
Напомним, утром 15 ноября 2023 года 28-летняя Виктория Лещева, ехавшая в автобусе, погибла в аварии на Серовском тракте в результате столкновения транспорта с фурой. Кроме нее, в ДТП скончался водитель автобуса. Восемь человек пострадали.