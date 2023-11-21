Жительница Краснотурьинска отсудила у «Молочной благодати» миллион за смерть дочери

Представители ООО «Молочная благодать» посчитали, что сумма в два миллиона за смерть человека завышена. По их мнению, 400-800 тысяч, исходя из судебной практики, должны возместить моральный вред. Более того, ответчик напомнил, что параллельно суд рассматривает моральную компенсацию от супруга и ребенка погибшей, поэтому сумму, выплачиваемую матери, нужно снизить.