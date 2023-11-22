20-градусные морозы придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Об этом рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. По ее словам, через Урал проходит антициклон, который помог установить зимнюю погоду со снегопадами в западной части области. На востоке пока недостаточно снега, но и туда уже надвигаются снегопады, пишет ТАСС.
В южной части Свердловской области похолодает до -17 градусов. Это случится примерно 24–25 ноября. Такие скачки будут примерно до первой недели декабря.
В Нижнем Тагиле заморозки достигнут -18 градусов. Это случится в ночь на 24 и на 25 ноября. При этом в дневное время температура будет теплее — -11 и -13 соответственно. Сильного ветра в эти дни не ожидается. А 24 ноября пройдет небольшой снег.
Напомним, ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловской области пройдет ледяной дождь.