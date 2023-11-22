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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

20-градусные морозы придут в Свердловскую область

20-градусные морозы придут в Свердловскую область

22 ноября 2023, 10:46
Фото: 1MI
В ближайшие дни в Свердловской области температура воздуха опустится до -20 градусов. Такой показатель будет зафиксирован в северной части региона, в том числе и Нижнем Тагиле.

Об этом рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. По ее словам, через Урал проходит антициклон, который помог установить зимнюю погоду со снегопадами в западной части области. На востоке пока недостаточно снега, но и туда уже надвигаются снегопады, пишет ТАСС.

В южной части Свердловской области похолодает до -17 градусов. Это случится примерно 24–25 ноября. Такие скачки будут примерно до первой недели декабря.

В Нижнем Тагиле заморозки достигнут -18 градусов. Это случится в ночь на 24 и на 25 ноября. При этом в дневное время температура будет теплее — -11 и -13 соответственно. Сильного ветра в эти дни не ожидается. А 24 ноября пройдет небольшой снег.

Напомним, ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловской области пройдет ледяной дождь.

#Свердловская область#Погода#Похолодание#Заморозки#Окружающая среда#Мороз#Природа#Ирина Кирилова
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