20-градусные морозы придут в Свердловскую область

В Нижнем Тагиле заморозки достигнут -18 градусов. Это случится в ночь на 24 и на 25 ноября. При этом в дневное время температура будет теплее — -11 и -13 соответственно. Сильного ветра в эти дни не ожидается. А 24 ноября пройдет небольшой снег.