Аномальный снегопад в Ижевске радует белых медведей в зоопарке

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Вчера в городе Ижевске выпало непривычно большое количество снега. Толщина снежного покрова составила свыше 30 см, что превышает месячную норму осадков. Людям и службам коммунального хозяйства такое погодное явление доставило немало неудобств. Однако, оно стало настоящей радостью для белых медведей, которые живут в местном зоопарке, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Думка и Балу, две известные звезды удмуртского зоопарка, с большим восторгом резвились в свежевыпавшем снегу. На сайте зоопарка можно посмотреть видео, на котором Думка купается в белоснежном покрывале и играет с мячиком. Затем она встает на задние лапы, демонстрируя свою грацию и мастерство.