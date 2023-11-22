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Аномальный снегопад в Ижевске радует белых медведей в зоопарке

Аномальный снегопад в Ижевске радует белых медведей в зоопарке

22 ноября 2023, 10:12
Фото: 1MI
Белые медведи в местном зоопарке Ижевска были рады аномальному снегопаду, который доставил неудобства жителям и коммунальным службам, но позволил животным барахтаться в свежем снегу, играть с мячиком и вставать на задние лапы.

Вчера в городе Ижевске выпало непривычно большое количество снега. Толщина снежного покрова составила свыше 30 см, что превышает месячную норму осадков. Людям и службам коммунального хозяйства такое погодное явление доставило немало неудобств. Однако, оно стало настоящей радостью для белых медведей, которые живут в местном зоопарке, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Думка и Балу, две известные звезды удмуртского зоопарка, с большим восторгом резвились в свежевыпавшем снегу. На сайте зоопарка можно посмотреть видео, на котором Думка купается в белоснежном покрывале и играет с мячиком. Затем она встает на задние лапы, демонстрируя свою грацию и мастерство.

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