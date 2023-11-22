Аномальный снегопад в Ижевске радует белых медведей в зоопарке

Думка и Балу, две известные звезды удмуртского зоопарка, с большим восторгом резвились в свежевыпавшем снегу. На сайте зоопарка можно посмотреть видео, на котором Думка купается в белоснежном покрывале и играет с мячиком. Затем она встает на задние лапы, демонстрируя свою грацию и мастерство.