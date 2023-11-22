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Авиарейс из Москвы в Пермь сел в Екатеринбурге

Авиарейс Москва — Пермь экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за непогоды

22 ноября 2023, 13:29
Фото: 1MI

Авиарейс из Москвы в Пермь сел в Екатеринбурге

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге приземлился самолет, который летел в Пермь из Москвы. Это произошло 22 ноября 2023 года.

Самолет экстренно приземлился в Кольцово из-за непогоды в Перми. Вылет в Пермь был задержан, рассказали в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.

Так, борт должен был прилететь в пункт назначения около восьми утра, однако в связи с задержкой он прибудет около четырех часов дня. Информация об этом появилась на электронном табло аэропорта Перми.

Напомним, 2 ноября 2023 года четыре авиарейса, летевшие в Екатеринбург, из-за неблагоприятных погодных условий вынуждены были приземлиться в Челябинске.

Рейс из Екатеринбурга в Махачкалу задержан из-за беспорядков
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