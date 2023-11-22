Авиарейс Москва — Пермь экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за непогоды

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Самолет экстренно приземлился в Кольцово из-за непогоды в Перми. Вылет в Пермь был задержан, рассказали в пресс-службе аэропорта Екатеринбурга.
Так, борт должен был прилететь в пункт назначения около восьми утра, однако в связи с задержкой он прибудет около четырех часов дня. Информация об этом появилась на электронном табло аэропорта Перми.
Напомним, 2 ноября 2023 года четыре авиарейса, летевшие в Екатеринбург, из-за неблагоприятных погодных условий вынуждены были приземлиться в Челябинске.