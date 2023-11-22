Депутат госдумы Михаил Делягин назвал рождение ребенка «билетом в бедность»

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
По словам Делягина, одна из проблем демографии в РФ — низкий уровень жизни населения. Чиновник отметил, что для большинства россиян рождение детей — билет в бедность и нищету. Об этом депутат рассказал в эфире радио «Говорит Москва».
Делягин также отметил, что, согласно статистике врачей, 30% женщин в стране имеют проблемы со здоровьем, из-за чего им не рекомендуется рожать. Кроме того, депутат заявил, что у жителей России отсутствует смысл жизни, что тоже сказывается на демографии.
Напомним, ранее в Госдуме высказали предложение платить деньги женщинам, которые не станут отказываться от беременности и отдадут ребенка на воспитание государству.