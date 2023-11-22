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Депутат госдумы высказался о рождении детей в РФ

Депутат госдумы Михаил Делягин назвал рождение ребенка «билетом в бедность»

22 ноября 2023, 05:10
Фото: 1MI

Депутат госдумы высказался о рождении детей в РФ

Депутат госдумы Михаил Делягин высказался о том, чем является рождение детей для жителей РФ.

По словам Делягина, одна из проблем демографии в РФ — низкий уровень жизни населения. Чиновник отметил, что для большинства россиян рождение детей — билет в бедность и нищету. Об этом депутат рассказал в эфире радио «Говорит Москва».

Делягин также отметил, что, согласно статистике врачей, 30% женщин в стране имеют проблемы со здоровьем, из-за чего им не рекомендуется рожать. Кроме того, депутат заявил, что у жителей России отсутствует смысл жизни, что тоже сказывается на демографии.

Напомним, ранее в Госдуме высказали предложение платить деньги женщинам, которые не станут отказываться от беременности и отдадут ребенка на воспитание государству.

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