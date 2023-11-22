Депутат госдумы Михаил Делягин назвал рождение ребенка «билетом в бедность»

Делягин также отметил, что, согласно статистике врачей, 30% женщин в стране имеют проблемы со здоровьем, из-за чего им не рекомендуется рожать. Кроме того, депутат заявил, что у жителей России отсутствует смысл жизни, что тоже сказывается на демографии.