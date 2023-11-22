tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Депутат ЗакСо Вегнер высказался о пенсионерах за рулем

Депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер выступил за ограничения для пожилых водителей

22 ноября 2023, 06:40
Фото: Midjourney

Депутат ЗакСо Вегнер высказался о пенсионерах за рулем

Депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер обсудил смертельное ДТП, совершенное пенсионером, а также высказал мнение о том, нужно ли вводить ограничения для управления транспортом пожилыми людьми.

Данную тему Вегнер обсудил в эфире телеканала ОТВ. По мнению чиновника, ограничения на то, чтобы транспортом управляли пожилые люди, вводить нужно. Причина этого в том, что, согласно статистике, после 65 лет люди чаще совершают аварии.

Напомним, 17 октября 2023 года в Екатеринбурге 79-летний мужчина, возвращаясь с женой из сада, влетел в трамвайную остановку. Двое человек погибли на месте происшествия. Также одна женщина пострадала — ее увезли в больницу.

Как позже выяснилось, у водителя имелись проблемы с сердцем. Ранее он перенес инфаркт, кроме того, ему делали шунтирование. В день аварии мужчина с утра плохо себя чувствовал.

Убийство поневоле или самоуверенность: нужно ли забирать права у пожилых водителей?
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП на трассе Екатеринбург — СеровСемь человек пострадали и один погиб в Екатеринбурге за суткиДвое погибли, трое пострадали: два автомобиля столкнулись на Режевском тракте
#Происшествия#Транспорт#ДТП#Смерть#Пенсионеры#Статистика#ЧП#Пожилые люди#Погибшие#Ограничения#Вячеслав Вегнер#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент#Аварии#Заксобрание#Трамвайная остановка
Подпишитесь
«Так работает доставка Фугас»: бойцы с СВО передали привет Нижнему Тагилу
Вчера, 14:21
Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за метелей и гололеда
Вчера, 14:11
Мошенники? Липовый поиск зомби ведется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:05
Уборка общественных туалетов в Нижнем Тагиле за год обойдется в 4,6 млн
Вчера, 11:25
Мужчина на автомобиле сбил школьницу в Нижнем Тагиле. Девочка шла к трамваю
Вчера, 16:11
Жительница Краснотурьинска отсудила у «Молочной благодати» миллион за смерть дочери
Вчера, 10:36