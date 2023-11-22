Депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер выступил за ограничения для пожилых водителей

Данную тему Вегнер обсудил в эфире телеканала ОТВ. По мнению чиновника, ограничения на то, чтобы транспортом управляли пожилые люди, вводить нужно. Причина этого в том, что, согласно статистике, после 65 лет люди чаще совершают аварии.