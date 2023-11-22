Депутат ЗакСо Вячеслав Вегнер выступил за ограничения для пожилых водителей

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Данную тему Вегнер обсудил в эфире телеканала ОТВ. По мнению чиновника, ограничения на то, чтобы транспортом управляли пожилые люди, вводить нужно. Причина этого в том, что, согласно статистике, после 65 лет люди чаще совершают аварии.
Напомним, 17 октября 2023 года в Екатеринбурге 79-летний мужчина, возвращаясь с женой из сада, влетел в трамвайную остановку. Двое человек погибли на месте происшествия. Также одна женщина пострадала — ее увезли в больницу.
Как позже выяснилось, у водителя имелись проблемы с сердцем. Ранее он перенес инфаркт, кроме того, ему делали шунтирование. В день аварии мужчина с утра плохо себя чувствовал.