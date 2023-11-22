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Для бесперебойного вывоза ТКО в Нижней Туре передвинули контейнерные площадки

Для бесперебойного вывоза ТКО в Нижней Туре передвинули контейнерные площадки

22 ноября 2023, 06:27
Фото: «Рифей»
В Нижней Туре из-за ремонта дороги были перекрыты подъездные пути к контейнерной площадке по улице 40 лет Октября, 8. Для обеспечения бесперебойного транспортирования ТКО и удобства жителей емкости были временно перемещены на участок, удобный для проезда спецтехники.

После сигнала регионального оператора о невозможности вывоза отходов с одной из улиц администрация Нижней Туры оперативно решила вопрос. Контейнеры для сбора ТКО были временно перемещены на удобный для проезда спецтехники участок.

Очень важно, чтобы во время проведения дорожных работ, местные власти не забывали информировать об этом регионального оператора и жителей. Только совместная проработка и своевременное решение таких вопросов позволят региональному оператору обеспечить непрерывность вывоза отходов из населенных пунктов, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

При организации работ, которые сопровождаются перекрытием дорог общего пользования, органы местной власти должны информировать не только регионального оператора по обращению с ТКО, но и жителей, предоставив информацию о том, каким образом будет производиться сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в это время.

Фото: «Рифей»

В случае, если при перекрытии дороги, отсутствуют альтернативные пути транспортирования отходов с контейнерной площадки, муниципалитеты или управляющие компании должны уведомить жителей о сложившейся ситуации, а также предоставить список ближайших мест накопления ТКО, куда можно отнести отходы во время проведения ремонтных работ.

Все возникшие вопросы по работе регионального оператора можно задать с 8.00 до 20.00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.

Напомним, в Свердловской области продолжается установка новых и реконструкция уже имеющихся контейнерных площадок. Так, например, в шести населенных пунктах Новолялинского городского округа появилось 28 организованных мест для сбора твердых коммунальных отходов. Еще шесть таких площадок в этом сезоне обустроили садоводы Нижнего Тагила. Пять точек сбора ТКО появилось в Серовских садовых товариществах, 4 — в СНТ Невьянского ГО и по 3 площадки — в СНТ Горноуральского и Кушвинского городских округов.

25 новых площадок для сбора мусора обустроили садоводы Свердловской области
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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Мусор#Вывоз мусора#Нижняя Тура#Вывоз ТБО#Рифей#ТКО#Федор Потапов#Контейнерные площадки#Анастасия Имамахметова
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