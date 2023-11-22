Для бесперебойного вывоза ТКО в Нижней Туре передвинули контейнерные площадки

Напомним, в Свердловской области продолжается установка новых и реконструкция уже имеющихся контейнерных площадок. Так, например, в шести населенных пунктах Новолялинского городского округа появилось 28 организованных мест для сбора твердых коммунальных отходов. Еще шесть таких площадок в этом сезоне обустроили садоводы Нижнего Тагила. Пять точек сбора ТКО появилось в Серовских садовых товариществах, 4 — в СНТ Невьянского ГО и по 3 площадки — в СНТ Горноуральского и Кушвинского городских округов.