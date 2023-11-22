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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Два пассажирских автобуса в Екатеринбурге попали в ДТП

Два автобуса столкнулись в Екатеринбурге. Двое человек пострадали

22 ноября 2023, 16:03
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Два пассажирских автобуса в Екатеринбурге попали в ДТП

В Екатеринбурге автобусы №57 и №56 столкнулись между собой. Дорожная авария произошла 22 ноября 2023 года.

По словам водителей автобусов, во время перестроения в другую полосу они друг друга не заметили, в результате чего произошла авария. В автобусе №56 пострадали 22-летняя и 18-летняя девушки. С различными повреждениями их увезли в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пассажиры автобуса №57 не пострадали. Оба водителя прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результаты показали, что в момент ЧП мужчины были трезвы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

Напомним, в Екатеринбурге произошла авария между грейдером и пассажирским автобусом. Один из пассажиров пострадал.

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