Два автобуса столкнулись в Екатеринбурге. Двое человек пострадали

По словам водителей автобусов, во время перестроения в другую полосу они друг друга не заметили, в результате чего произошла авария. В автобусе №56 пострадали 22-летняя и 18-летняя девушки. С различными повреждениями их увезли в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.