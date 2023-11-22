Два автобуса столкнулись в Екатеринбурге. Двое человек пострадали

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
По словам водителей автобусов, во время перестроения в другую полосу они друг друга не заметили, в результате чего произошла авария. В автобусе №56 пострадали 22-летняя и 18-летняя девушки. С различными повреждениями их увезли в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Пассажиры автобуса №57 не пострадали. Оба водителя прошли освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результаты показали, что в момент ЧП мужчины были трезвы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято соответствующее решение.
Напомним, в Екатеринбурге произошла авария между грейдером и пассажирским автобусом. Один из пассажиров пострадал.