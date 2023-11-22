Два поезда столкнулись на переезде в Ульяновской области. 26 человек пострадали

В связи с произошедшей аварией движение поезда задержали более, чем на час. При этом, по словам главы Ульяновской области Дмитрия Махонина, серьезно пострадавших нет. Также в региональном Минздраве сообщили, что никто не нуждается в госпитализации в медучреждение.