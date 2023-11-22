Два поезда столкнулись на переезде в Ульяновской области. 26 человек пострадали

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:01
В пассажирском поезде ехали почти 400 человек, 94 из них — дети. Предварительно, пострадали 26 человек, рассказали в Telegram-канале 112.
В связи с произошедшей аварией движение поезда задержали более, чем на час. При этом, по словам главы Ульяновской области Дмитрия Махонина, серьезно пострадавших нет. Также в региональном Минздраве сообщили, что никто не нуждается в госпитализации в медучреждение.
На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Предположительно, происшествие могло случиться из-за нарушений работы на железнодорожной станции Бряндино.
Напомним, в Нижнем Тагиле поезд РЖД и локомотив металлургического комбината столкнулись на территории ЕВРАЗа.