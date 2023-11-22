Эксперт объяснил, почему «Капитан Марвел 2» провалился в прокате

Эксперты высказывают различные мнения относительно провала фильма. Как сообщает ИА RuNews24.ru, Денис Лопатников, преподаватель факультета комиксов Университета «Синергия» и основатель дома комиксов TAKAPULTA, утверждает, что причина краха кроется не в усталости зрителя, а в самом фильме, который оказался скучным и лишенным интересного сюжета. Фильм приобрел простой детско-подростковый характер с невыразительным злодеем, в то время как зрители уже привыкли к сложным сюжетам и эпичным действиям.