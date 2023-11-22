Эксперт объяснил, почему «Капитан Марвел 2» провалился в прокате

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Вторые выходные показали всего 10,2 миллиона долларов сборов, в то время как за первую неделю фильм удалось заработать 110 миллионов долларов. На данный момент общий сбор составляет 161 миллион долларов.
Эксперты высказывают различные мнения относительно провала фильма. Как сообщает ИА RuNews24.ru, Денис Лопатников, преподаватель факультета комиксов Университета «Синергия» и основатель дома комиксов TAKAPULTA, утверждает, что причина краха кроется не в усталости зрителя, а в самом фильме, который оказался скучным и лишенным интересного сюжета. Фильм приобрел простой детско-подростковый характер с невыразительным злодеем, в то время как зрители уже привыкли к сложным сюжетам и эпичным действиям.
По словам Лопатникова, единственное интересное в фильме — это сцена после титров, которая намекает на будущие проекты в этой киновселенной. Он также отмечает, что жанр супергероики далеко не исчерпан, что подтверждают выходы отличных сериалов и анонсы новых проектов.
Владелец дома комиксов TAKAPULTA добавляет, что провалы бывают в любом жанре, и постоянно оставаться на пике — это сложная задача.