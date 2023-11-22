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Алексей Бурдилов

«Это ядро предпринимателей»: замглавы Тагила встретился с бизнесменами и министром

22 ноября 2023, 15:11
Фото: tagilcity.ru
Алексей Бурдилов
Заместитель главы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов принял участие в неформальной встрече между министерством инвестиций и развития Свердловской области и предпринимательским сообществом. Об итогах встречи и выводах он рассказал журналистам.

Алексей Бурдилов отметил, что на мероприятии собралось так называемое ядро тагильского предпринимательства — те бизнесмены, которые регулярно выходят на диалог в органами власти.

Они выражают свою позицию, озвучивают свои проблемы, это ядро предпринимателей. Мы говорим, что они в какой-то мере представляют все предпринимательское сообщество города, — отметил Алексей Бурдилов.

Присутствующие обсудили проблемы, которые волнуют предпринимателей больше всего, которые для них злободневны и имеют для них ограничения в осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе инвестиционной.

Алексей Бурдилов на встрече с предпринимателями и министерством инвестицийАлексей Бурдилов на встрече с предпринимателями и министерством инвестиций
Алексей Бурдилов на встрече с предпринимателями и министерством инвестиций
Фото: tagilcity.ru

По мнению Алексея Бурдилова, такие встречи очень важны в части получения обратной связи от предпринимателей, которые работают на местах.

Это важно, какой запрос идет с их стороны, какие меры необходимы, какие изменения в законодательстве необходимо инициировать. Встреча важна: это взаимодействие органов власти с практикующим бизнес-сообществом, — отметил вице-мэр по экономической политике.

Замглавы напомнил, что со стороны города напрямую поддержка предпринимателям не оказывается, это региональные полномочия:

Мы осуществляем поддержку в части финансирования тех мероприятий, которые проводят предприниматели. Содействие предпринимателям, обучение.
Алексей Бурдилов на встрече с бизнесменамиАлексей Бурдилов на встрече с бизнесменами
Алексей Бурдилов на встрече с бизнесменами
Фото: tagilcity.ru

Еще один вопрос к Алексею Бурдилову от журналистов касался развития инвестиционных площадок в Нижнем Тагиле. Одна такая уже готовится и в 2024 году начнется реализация первого этапа оснащения индустриального парка «Восточный».

В Нижнем Тагиле есть обращения инвесторов. Но на сегодня все инвесторы стараются найти инвестиционную площадку, которая уже в минимальном объеме обеспечена коммунальными ресурсами. В первую очередь, это электричество, во вторую очередь, газ и, в третью очередь, холодная вода и водоотведение. Это три основных ресурса, без которых производственное предпринимательство сегодня невозможно. Мы готовим такую площадку, это индустриальный парк «Восточный», надеемся, что в 2024 году мы приступим к реализации первого этапа оснащения данной площадки, — отметил Бурдилов.
Министр инвестиций и развития региона встретился с бизнесменами Нижнего Тагила
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