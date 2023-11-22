ЕВРАЗ НТМК подтвердил аварию на ж/д путях и создал комиссию для расследования

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В официальном ответе на запрос TagilCity.ru пресс-служба тагильского предприятия сообщила о ЧП, произошедшем 31 октября:
31 октября на железнодорожных путях комбината произошло транспортное происшествие. Движение на путях было восстановлено в течение смены. Причины расследуются комиссией, созданной на ЕВРАЗ НТМК в установленном порядке, — сообщили редакции TagilCity.ru на ЕВРАЗе.
По информации корреспондента TagilCity.ru, машинист, пострадавший в столкновении локомотива УЖДТ НТМК и состава РЖД, до сих пор находится на больничном.
Знаю, что он еще на больничном. Ущерб, который на него хотят навешать — 3 850 000 рублей. Общаются с ним в переписке по расследованию, домой больше не ездят, — рассказал редакции источник, знакомый с ситуацией.
Вопросы о виновных и пострадавших представители пресс-службы комбината предпочли не комментировать.