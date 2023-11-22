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Комиссия после аварии на ж/д путях ЕВРАЗ НТМК создана в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ НТМК подтвердил аварию на ж/д путях и создал комиссию для расследования

22 ноября 2023, 05:41
Фото: Midjourney

Комиссия после аварии на ж/д путях ЕВРАЗ НТМК создана в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ НТМК официально подтвердил факт аварии на железнодорожных путях предприятия в Нижнем Тагиле.

В официальном ответе на запрос TagilCity.ru пресс-служба тагильского предприятия сообщила о ЧП, произошедшем 31 октября:

31 октября на железнодорожных путях комбината произошло транспортное происшествие. Движение на путях было восстановлено в течение смены. Причины расследуются комиссией, созданной на ЕВРАЗ НТМК в установленном порядке, — сообщили редакции TagilCity.ru на ЕВРАЗе.

По информации корреспондента TagilCity.ru, машинист, пострадавший в столкновении локомотива УЖДТ НТМК и состава РЖД, до сих пор находится на больничном.

Знаю, что он еще на больничном. Ущерб, который на него хотят навешать — 3 850 000 рублей. Общаются с ним в переписке по расследованию, домой больше не ездят, — рассказал редакции источник, знакомый с ситуацией.

Вопросы о виновных и пострадавших представители пресс-службы комбината предпочли не комментировать.

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