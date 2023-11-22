Инспекторы ГИБДД в Свердловской области будут ездить на китайских кроссоверах

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
О том, что в ГИБДД будет обновлен автопарк, рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
По словам Горелых, поставка данного транспорта реализуется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». После того, как все машины придут в область, их распределят по отделениям автоинспекции.
Напомним, в Свердловской области для сотрудников полиции управление технического снабжения МВД планирует приобрести несколько сотен нового служебного транспорта. Покупка автомобилей обойдется в 216 миллионов рублей.