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Published Сегодня, 15:38

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Updated Сегодня, 15:39

Сотрудники ГИБДД в Свердловской области пересядут на иномарки Haval

Инспекторы ГИБДД в Свердловской области будут ездить на китайских кроссоверах

22 ноября 2023, 15:38
Фото: 1MI

Сотрудники ГИБДД в Свердловской области пересядут на иномарки Haval

В Свердловской области автоинспекторы будут ездить на кроссоверах Haval. Вскоре в регион доставят почти 29 автомобилей, сейчас в Екатеринбурге появилось 11 машин.

О том, что в ГИБДД будет обновлен автопарк, рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

По словам Горелых, поставка данного транспорта реализуется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». После того, как все машины придут в область, их распределят по отделениям автоинспекции.

Напомним, в Свердловской области для сотрудников полиции управление технического снабжения МВД планирует приобрести несколько сотен нового служебного транспорта. Покупка автомобилей обойдется в 216 миллионов рублей.

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