tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Контролер ЧКПЗ в Челябинске пострадала во время работы

Контролеру в Челябинске зажевало руку в станке. Ей могут ампутировать конечность

22 ноября 2023, 06:18
Фото: 1MI

Контролер ЧКПЗ в Челябинске пострадала во время работы

В Челябинске 38-летняя сотрудница кузнечно-прессового завода пострадала после того, как ее руку затянуло в станок. Происшествие случилось 19 ноября 2023 года.

Женщина находилась возле станка, который был выключен. В это время ее коллега запустил технику. Руку сотрудницы вслед за одеждой затянуло в станок. Рабочие, услышав крик, отключили механизм. Пострадавшая от болевого шока потеряла сознание, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

С переломами и ушибами женщину госпитализировали в медучреждение. Ей предстоит несколько операций. Если хирургические вмешательства не помогут, пострадавшую часть руки придется ампутировать.

Видео: Группа ВКонтакте «Урал Мэш»

Коллеги горожанки утверждают, что они ничего не видели, а руководство — что она сама сунула конечность в станок, который работал. Тем не менее, потерпевшая намерена добиться компенсации за производственную травму. Кроме того, известно, что сотрудники предприятия неоднократно просили начальство установить защитные бамперы.

В полиции Челябинска организовали проверку по факту ЧП. Выявлены уже некоторые нарушения.

Напомним, в Свердловской области сотрудник ЕВРАЗа судится с начальством. В 2018 году мужчина на работе сломал запястья на обеих руках и два позвонка.

Свердловская доярка отсудила 250 тысяч после ЧП в коровнике
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Краснотурьинска отсудила у «Молочной благодати» миллион за смерть дочериЖительница Нижнего Тагила отсудила более 200 тысяч за удар током на работеВ Каменске-Уральском женщина отсудила 400 тысяч рублей за травмы дочки в ДТП
#Происшествия#Проверка#Травма#Больница#Полиция#Компенсация#Челябинск#Видео#ЧП#Пострадавшая#Производственная травма#Операции#18+#Елизавета Зиборова#Инцидент#Начальство#Медучреждение
Подпишитесь
«Так работает доставка Фугас»: бойцы с СВО передали привет Нижнему Тагилу
Вчера, 14:21
Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за метелей и гололеда
Вчера, 14:11
Мошенники? Липовый поиск зомби ведется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:05
Уборка общественных туалетов в Нижнем Тагиле за год обойдется в 4,6 млн
Вчера, 11:25
Мужчина на автомобиле сбил школьницу в Нижнем Тагиле. Девочка шла к трамваю
Вчера, 16:11
Жительница Краснотурьинска отсудила у «Молочной благодати» миллион за смерть дочери
Вчера, 10:36