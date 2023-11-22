Контролеру в Челябинске зажевало руку в станке. Ей могут ампутировать конечность

Коллеги горожанки утверждают, что они ничего не видели, а руководство — что она сама сунула конечность в станок, который работал. Тем не менее, потерпевшая намерена добиться компенсации за производственную травму. Кроме того, известно, что сотрудники предприятия неоднократно просили начальство установить защитные бамперы.