Контролеру в Челябинске зажевало руку в станке. Ей могут ампутировать конечность

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:18
Женщина находилась возле станка, который был выключен. В это время ее коллега запустил технику. Руку сотрудницы вслед за одеждой затянуло в станок. Рабочие, услышав крик, отключили механизм. Пострадавшая от болевого шока потеряла сознание, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
С переломами и ушибами женщину госпитализировали в медучреждение. Ей предстоит несколько операций. Если хирургические вмешательства не помогут, пострадавшую часть руки придется ампутировать.
Коллеги горожанки утверждают, что они ничего не видели, а руководство — что она сама сунула конечность в станок, который работал. Тем не менее, потерпевшая намерена добиться компенсации за производственную травму. Кроме того, известно, что сотрудники предприятия неоднократно просили начальство установить защитные бамперы.
В полиции Челябинска организовали проверку по факту ЧП. Выявлены уже некоторые нарушения.
Напомним, в Свердловской области сотрудник ЕВРАЗа судится с начальством. В 2018 году мужчина на работе сломал запястья на обеих руках и два позвонка.