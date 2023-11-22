tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Красный снег и ужасный запаха от выбросов и Тагил в ожидании ледяного дождя

Красный снег и ужасный запаха от выбросов и Тагил в ожидании ледяного дождя

22 ноября 2023, 14:27
Фото: Midjourney
Сюрприз на снегу от выбросов. Когда Агрокомплекс установит «ЭРА-ГЛОНАСС». Зомби-то ненастоящие. Новый сценический комплекс появится под Нижним Тагилом, а на Свердловскую область идут гололед и ледяные дожди: самое важное, что произошло 22 ноября в Нижнем Тагиле.

Утром 22 ноября жители Нижнего Тагила и пригорода обнаружили на снегу следы пыли красноватого цвета. Также в центре города люди почувствовали неприятный запах выбросов с завода. Кроме того, об этом в редакцию TagilCity.ru сообщили жители села Елизаветинское.

Утренний сюрприз: тагильчане и жители пригорода пожаловались на красный снег и запах
Узнать подробнее

Агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом получил предостережение от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о необходимости установки навигационной системы на свои автомобили. В частности, речь идет о транспорте, который используется для перевозки грузов свинокомплекса. Кроме того, предприятие имеет большегрузы, которые, по словам местных жителей, вывозят на арендованные поля жидкую фракцию навоза. Местные жители предполагают, что именно из-за этого в воде, которая течет из кранов в поселке, содержится органика и марганец. В лесничестве Нижнего Тагила также отмечалось наличие загрязнения рек на территории поселка.

Куда и как возят грузы? Агрокомплекс «Горноуральский» не установил ГЛОНАСС
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле и других городах России ищут актеров массовки на роль зомби в качестве прохожих, полицейских и военных. За участие в съемках обещают платить по 3500 рублей за каждую смену, кормить обедом и обеспечивать транспортом. Такие же объявления размещены в сообществах Бийска, Барнаула и Пензы. Однако, несмотря на большое количество откликов, авторы объявлений пока не приглашают желающих на съемки.

Мошенники? Липовый поиск зомби ведется в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Администрация Горноуральского городского округа объявила конкурс на строительство сценического комплекса в парке Черноисточинска. Стоимость проекта составляет почти 1,8 миллиона рублей. Новый объект будет расположен на пересечении улиц Ломоносова и Кирова. Подрядчик должен начать работу до 18 декабря 2023 года и завершить ее в течение трех лет.

Новый сценический комплекс построят в Черноистоисточинске под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Жителей Свердловской области ожидает гололед и обледенение дорог из-за осадков в виде дождя. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов. Также ожидаются метели, крупный снегопад и сильный ветер. Водителям транспорта необходимо быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Людям, передвигающимся пешком, следует одеваться соответствующим образом, чтобы избежать падений и травм.

Ледяной дождь и гололед ожидаются в Свердловской области
Узнать подробнее
#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Завод#Строительство#Снег#Температура#Осадки#Температура воздуха#Погода#Гололед#Снегопад#Концерт#Парк#Мероприятие#Зомби#Соцсети#Черноисточинск#Дождь#Кино#Поставщик#Водитель#Прогноз погоды#Окружающая среда#Выбросы#Фильм#Сцена#Елизаветинское#Актер#Комедия#Сильный ветер#Пыль#Закупка#Актеры#Артем Карнаухов
Подпишитесь
«Так работает доставка Фугас»: бойцы с СВО передали привет Нижнему Тагилу
Вчера, 14:21
Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за метелей и гололеда
Вчера, 14:11
Мошенники? Липовый поиск зомби ведется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:05
Уборка общественных туалетов в Нижнем Тагиле за год обойдется в 4,6 млн
Вчера, 11:25
Мужчина на автомобиле сбил школьницу в Нижнем Тагиле. Девочка шла к трамваю
Вчера, 16:11
Жительница Краснотурьинска отсудила у «Молочной благодати» миллион за смерть дочери
Вчера, 10:36