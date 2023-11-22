Красный снег и ужасный запаха от выбросов и Тагил в ожидании ледяного дождя

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
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Updated Сегодня, 14:29
Утром 22 ноября жители Нижнего Тагила и пригорода обнаружили на снегу следы пыли красноватого цвета. Также в центре города люди почувствовали неприятный запах выбросов с завода. Кроме того, об этом в редакцию TagilCity.ru сообщили жители села Елизаветинское.
Агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом получил предостережение от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о необходимости установки навигационной системы на свои автомобили. В частности, речь идет о транспорте, который используется для перевозки грузов свинокомплекса. Кроме того, предприятие имеет большегрузы, которые, по словам местных жителей, вывозят на арендованные поля жидкую фракцию навоза. Местные жители предполагают, что именно из-за этого в воде, которая течет из кранов в поселке, содержится органика и марганец. В лесничестве Нижнего Тагила также отмечалось наличие загрязнения рек на территории поселка.
В Нижнем Тагиле и других городах России ищут актеров массовки на роль зомби в качестве прохожих, полицейских и военных. За участие в съемках обещают платить по 3500 рублей за каждую смену, кормить обедом и обеспечивать транспортом. Такие же объявления размещены в сообществах Бийска, Барнаула и Пензы. Однако, несмотря на большое количество откликов, авторы объявлений пока не приглашают желающих на съемки.
Администрация Горноуральского городского округа объявила конкурс на строительство сценического комплекса в парке Черноисточинска. Стоимость проекта составляет почти 1,8 миллиона рублей. Новый объект будет расположен на пересечении улиц Ломоносова и Кирова. Подрядчик должен начать работу до 18 декабря 2023 года и завершить ее в течение трех лет.
Жителей Свердловской области ожидает гололед и обледенение дорог из-за осадков в виде дождя. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов. Также ожидаются метели, крупный снегопад и сильный ветер. Водителям транспорта необходимо быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Людям, передвигающимся пешком, следует одеваться соответствующим образом, чтобы избежать падений и травм.