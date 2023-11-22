Красный снег и ужасный запаха от выбросов и Тагил в ожидании ледяного дождя

Агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом получил предостережение от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о необходимости установки навигационной системы на свои автомобили. В частности, речь идет о транспорте, который используется для перевозки грузов свинокомплекса. Кроме того, предприятие имеет большегрузы, которые, по словам местных жителей, вывозят на арендованные поля жидкую фракцию навоза. Местные жители предполагают, что именно из-за этого в воде, которая течет из кранов в поселке, содержится органика и марганец. В лесничестве Нижнего Тагила также отмечалось наличие загрязнения рек на территории поселка.