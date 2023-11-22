Ледяной дождь и гололед ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Из-за осадков в виде дождя будет образован гололед на земле, деревьях, проводах, а также обледенеют здания, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Во второй половине, ближе к вечеру, в регионе дождь закончится и вместо него начнется снегопад. Температура воздуха будет -3… -8 градусов.
Напомним, 22 ноября 2023 года в Свердловской области также ожидаются метели, крупный снегопад и сильный ветер. Водителям транспортов необходимо быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.
Людям, которые передвигаются по улицам пешком, нужно одеваться в соответствии с погодой, чтобы избежать падений и травм.