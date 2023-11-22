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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Синоптик Алексей Пулин рассказал о погоде в Свердловской области

Ледяной дождь и гололед ожидаются в Свердловской области

22 ноября 2023, 05:43
Фото: Midjourney

Синоптик Алексей Пулин рассказал о погоде в Свердловской области

В Свердловской области прогнозируется замерзающий дождь и обледенение дорог 22 ноября 2023 года.

Из-за осадков в виде дождя будет образован гололед на земле, деревьях, проводах, а также обледенеют здания, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Во второй половине, ближе к вечеру, в регионе дождь закончится и вместо него начнется снегопад. Температура воздуха будет -3… -8 градусов.

Напомним, 22 ноября 2023 года в Свердловской области также ожидаются метели, крупный снегопад и сильный ветер. Водителям транспортов необходимо быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Людям, которые передвигаются по улицам пешком, нужно одеваться в соответствии с погодой, чтобы избежать падений и травм.

Снежная и дождливая погода придет в Свердловскую область
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