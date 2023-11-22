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Published Сегодня, 14:27

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Updated Сегодня, 14:35

Министр Вадим Третьяков обсудил развитие бизнеса на встрече в Нижнем Тагиле

Министр инвестиций и развития региона встретился с бизнесменами Нижнего Тагила

22 ноября 2023, 14:27
Фото: tagilcity.ru

Министр Вадим Третьяков обсудил развитие бизнеса на встрече в Нижнем Тагиле

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков провел неформальную встречу с представителями бизнеса Нижнего Тагила.

Это новый формат встречи, первая состоялась в конце лета. Объезжая города региона, представители министерства инвестиций и развития, хотят собрать обратную связь, чтобы улучшить весь инвестиционный климат в Свердловской области. По словам Вадима Третьякова, 22 ноября в Нижнем Тагиле прошел очень конструктивный диалог.

Я планирую до конца года объехать практически все крупные муниципалитеты Свердловской области. Вопросы не иссякают, они появляются новые, полезные и для предпринимателей и для нас, в том числе. Это новый тренд, который я запустил в конце лета. Мы такую практику применяем с конца лета — уже посетили ряд муниципалитетов. Мы хотели обкатать этот формат на небольших муниципалитетах, понять, как это работает и уже выйти в Нижний Тагил полностью подготовленными и вооруженными, — сообщил министр Вадим Третьяков на встрече со СМИ.
Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим ТретьяковМинистр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков
Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков
Фото: tagilcity.ru

По заверению главы министерства, в Нижнем Тагиле, как и во всей Свердловской области, малое и среднее предпринимательство развивается стабильно. «У нас для этого есть все необходимые условия», — отметил министр.

Также Вадим Третьяков сообщил, что в регионе, помимо уже известных мер поддержки бизнесменов, активно развиваются новые. Одним из таких стало соглашении о защите и поощрении капиталовложений.

Это как раз-таки инструмент, который позволяет инвестору не сталкиваться с изменениями в законодательстве. Это гарантия неухудшения условий для инвесторов. Свердловская область — лидер России по заключенным СЗПК, у нас их уже шесть. Все мы знаем, что часто меняется законодательство, не всегда в лучшую сторону для инвесторов. Соответственно, компания, которая заключила такое соглашение, будет защищена от всех последующих изменений. Инструмент уже популярен, — пояснил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим ТретьяковМинистр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков
Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков
Фото: tagilcity.ru
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