Министр инвестиций и развития региона встретился с бизнесменами Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Это новый формат встречи, первая состоялась в конце лета. Объезжая города региона, представители министерства инвестиций и развития, хотят собрать обратную связь, чтобы улучшить весь инвестиционный климат в Свердловской области. По словам Вадима Третьякова, 22 ноября в Нижнем Тагиле прошел очень конструктивный диалог.
Я планирую до конца года объехать практически все крупные муниципалитеты Свердловской области. Вопросы не иссякают, они появляются новые, полезные и для предпринимателей и для нас, в том числе. Это новый тренд, который я запустил в конце лета. Мы такую практику применяем с конца лета — уже посетили ряд муниципалитетов. Мы хотели обкатать этот формат на небольших муниципалитетах, понять, как это работает и уже выйти в Нижний Тагил полностью подготовленными и вооруженными, — сообщил министр Вадим Третьяков на встрече со СМИ.
По заверению главы министерства, в Нижнем Тагиле, как и во всей Свердловской области, малое и среднее предпринимательство развивается стабильно. «У нас для этого есть все необходимые условия», — отметил министр.
Также Вадим Третьяков сообщил, что в регионе, помимо уже известных мер поддержки бизнесменов, активно развиваются новые. Одним из таких стало соглашении о защите и поощрении капиталовложений.
Это как раз-таки инструмент, который позволяет инвестору не сталкиваться с изменениями в законодательстве. Это гарантия неухудшения условий для инвесторов. Свердловская область — лидер России по заключенным СЗПК, у нас их уже шесть. Все мы знаем, что часто меняется законодательство, не всегда в лучшую сторону для инвесторов. Соответственно, компания, которая заключила такое соглашение, будет защищена от всех последующих изменений. Инструмент уже популярен, — пояснил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.