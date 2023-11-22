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Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В городах России проводят фиктивные поиски зомби. Кому это нужно?

Мошенники? Липовый поиск зомби ведется в Нижнем Тагиле

22 ноября 2023, 04:05
Фото: Midjourney

В городах России проводят фиктивные поиски зомби. Кому это нужно?

В Нижнем Тагиле ищут актеров-массовки на роль зомби. Объявление появилось в социальных сетях, в одном из сообществ города, но Тагил не единственный город, где людей приглашают на такой кастинг. Как минимум еще в трех городах России выложили аналогичные объявления: требования и даты совпадают.

В социальной сети в одной из групп Нижнего Тагила появилось объявление о кастинге на роль актера массовки в качестве живого мертвеца. Ищут зомби-прохожих, полицейских и военных. По условиям все просто: сделать репост, страница должна быть открыта и также обязательно должны быть личные фотографии. Съемки будут проходить посменно. За каждую смену обещают платить по 3500 рублей. Кроме того будут кормить обедом и обещают обеспечить трансфером.

Это будет крутая российская комедия с известными актерами. Кино выйдет в прокат в середине 2024 года, — пишут авторы поста.

Но есть одно но. Аналогичные объявление размещены в сообществах Бийска, Барнаула и Пензы. Условия одни и те же, даты и время съемок идентичные. На момент публикации данного материала в нижнетагильской группе репостов набралось уже более 3,5 тысячи. Однако, несмотря на большое количество откликов, авторы объявления не спешат приглашать желающих на съемки. Пока неизвестно, почему так происходит. Некоторые участники считают, что никаких съемок не будет, а сообщества используют такой недобросовестный прием для раскрутки. 

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