Мошенники? Липовый поиск зомби ведется в Нижнем Тагиле

Но есть одно но. Аналогичные объявление размещены в сообществах Бийска, Барнаула и Пензы. Условия одни и те же, даты и время съемок идентичные. На момент публикации данного материала в нижнетагильской группе репостов набралось уже более 3,5 тысячи. Однако, несмотря на большое количество откликов, авторы объявления не спешат приглашать желающих на съемки. Пока неизвестно, почему так происходит. Некоторые участники считают, что никаких съемок не будет, а сообщества используют такой недобросовестный прием для раскрутки.