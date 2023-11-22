Мужчина избил людей и расстрелял автомобиль в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
ЧП произошло 12 ноября на улице Радищева. Инцидент попал на записи камер, рассказал инсайдер изданию Ура.ру.
На кадрах видно, как молодые люди начинают ссориться. В какой-то момент один мужчина сбил другого с ног. Потом он взял оружие и выстрелил в машину. Далее к нему подошла девушка, которая пыталась уговорить его уехать.
Однако мужчина побил еще двоих оппонентов, а после этого вместе с девушкой скрылся. Источник издания уверен, что стрелявший — криминальный авторитет Александр Дисков. Он последователь Геры ЖБИ (Герман Гардт).
Издание утверждает, что после этой перестрелки Фартовый сразу улетел в Дубай. 22 ноября он вернулся в Екатеринбург и был задержан в аэропорту.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга устроил пьяный дебош в поезде до Нижнего Тагила. Он разбил бутылку о стену, а также зеркало и кран в туалете.