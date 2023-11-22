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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Мужчина избил людей и устроил перестрелку в Екатеринбурге

Мужчина избил людей и расстрелял автомобиль в Екатеринбурге

22 ноября 2023, 13:26
Фото: 1MI

Мужчина избил людей и устроил перестрелку в Екатеринбурге

Злоумышленник избил троих человек возле клуба в Екатеринбурге и расстрелял из пистолета автомобиль Cadillac.

ЧП произошло 12 ноября на улице Радищева. Инцидент попал на записи камер, рассказал инсайдер изданию Ура.ру.

На кадрах видно, как молодые люди начинают ссориться. В какой-то момент один мужчина сбил другого с ног. Потом он взял оружие и выстрелил в машину. Далее к нему подошла девушка, которая пыталась уговорить его уехать.

Однако мужчина побил еще двоих оппонентов, а после этого вместе с девушкой скрылся. Источник издания уверен, что стрелявший — криминальный авторитет Александр Дисков. Он последователь Геры ЖБИ (Герман Гардт).

Издание утверждает, что после этой перестрелки Фартовый сразу улетел в Дубай. 22 ноября он вернулся в Екатеринбург и был задержан в аэропорту.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга устроил пьяный дебош в поезде до Нижнего Тагила. Он разбил бутылку о стену, а также зеркало и кран в туалете.

В Екатеринбурге произошла массовая «перестрелка»
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#Криминал#ЧП#Перестрелка#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Криминальный авторитет
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