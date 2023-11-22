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Житель Екатеринбурга устроил погром в электричке до Нижнего Тагила

Мужчина устроил дебош в поезде до Нижнего Тагила. Он хотел остаться один

22 ноября 2023, 13:11
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга устроил погром в электричке до Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга. Он устроил погром в поезде.

Мужчине 41 год. 11 ноября он ехал по маршруту «Екатеринбург-Нижний Тагил». Он был пьяным, и в какой-то момент стал материться и оскорблять других пассажиров.

На замечания он не реагировал. В результате он потребовал от других пассажиров, чтобы они покинули вагон. Ему хотелось остаться одному. Аргументируя свою просьбу, он разбил о стену бутылку, которой стал угрожать попутчикам. Также он курил в тамбуре, а в туалете разбил зеркало и сломал кран.

Информация о дебошире была передана в полицию. Его доставили в отделение, где выяснилось, что мужчина неоднократно судим, в то числе за кражи.

Мужчина рассказал, что так повел себя, потому что был пьян, зол и не в настроении. В тот день он ехал к своей маме в Нижний Тагил, но перед отправкой поезда переборщил с алкоголем.

Уголовное дело возбудили по статье 213 УК РФ — «Хулиганство». Мужчине грозит тюремный срок до пяти лет. Пока будут длиться суды, он будет находиться под подпиской о невыезде, отметили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

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