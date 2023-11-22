Мужчина устроил дебош в поезде до Нижнего Тагила. Он хотел остаться один

На замечания он не реагировал. В результате он потребовал от других пассажиров, чтобы они покинули вагон. Ему хотелось остаться одному. Аргументируя свою просьбу, он разбил о стену бутылку, которой стал угрожать попутчикам. Также он курил в тамбуре, а в туалете разбил зеркало и сломал кран.