Мужчина устроил дебош в поезде до Нижнего Тагила. Он хотел остаться один

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Мужчине 41 год. 11 ноября он ехал по маршруту «Екатеринбург-Нижний Тагил». Он был пьяным, и в какой-то момент стал материться и оскорблять других пассажиров.
На замечания он не реагировал. В результате он потребовал от других пассажиров, чтобы они покинули вагон. Ему хотелось остаться одному. Аргументируя свою просьбу, он разбил о стену бутылку, которой стал угрожать попутчикам. Также он курил в тамбуре, а в туалете разбил зеркало и сломал кран.
Информация о дебошире была передана в полицию. Его доставили в отделение, где выяснилось, что мужчина неоднократно судим, в то числе за кражи.
Мужчина рассказал, что так повел себя, потому что был пьян, зол и не в настроении. В тот день он ехал к своей маме в Нижний Тагил, но перед отправкой поезда переборщил с алкоголем.
Уголовное дело возбудили по статье 213 УК РФ — «Хулиганство». Мужчине грозит тюремный срок до пяти лет. Пока будут длиться суды, он будет находиться под подпиской о невыезде, отметили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.