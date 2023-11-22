На выставке-форуме «Россия» стартовали Дни регионов Уральского федерального округа

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
На Международной выставке-форуме «Россия» начались Дни субъектов Уральского федерального округа. Так, 22 ноября посвящено Курганской и Челябинской областям, 23 ноября празднование устроят ЯНАО и ХМАО. Тюменская область заявит о себе 24 ноября, а 25 ноября масштабные торжества проведет Свердловская область.
Всемирно известные горнозаводчики Демидовы три века назад заложили в Свердловской области основу российской металлургии. По сей день уральский металл укрепляет благосостояние России. Сегодня мы идем к новой цели — превратить Екатеринбург в студенческую столицу России, ведь молодость, помноженная на опыт и традиции — это двигатель, который приведет нас к новым успехам. Приходите на выставку на ВДНХ, чтобы больше узнать о Свердловской области, — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Стенд Свердловской области разместился на площади более 105 квадратных метров. Он представит собой «Демидовский лофт». Это дизайнерский проект, воссоздающий облик металлургического предприятия — заводские стены, бетон, медь, чугун — дополненный современными мультимедиатехнологиями. Центральный элемент экспозиции — жерло доменной печи. У гостей выставки получится вдохнуть запах плавящегося металла и почувствовать жар печи.
Сегодня у нас работают более 12 тысяч промышленных предприятий, электропоезда «Ласточка», самолеты «Байкал», современное электронное оборудование — все это делают на Урале, — пояснил глава региона.
А еще в Доме российской кухни ведущие рестораторы аутентичной уральской кухни дадут кулинарный мастер-класс. Гостей научат готовить блюда из дичи и дикороссов. В меню будут жженый картофель с грибным маслом и еловой солью, филе оленя с квашеной капустой, маринованным иван-чаем и можжевеловым соусом, шаньги с языком и вареньем из томатов и хрена, а также с копченой сметаной и неркой с маринованными каперсами одуванчика. Будут презентованы десерты «Выбирай Урал» и «Укропник Семенова с лесной земляникой». Также на выставке представят роспись подносов, которая появилась еще в 1746 году с подачи Акинфия Демидова и многое другое.
25 ноября мероприятие откроет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он расскажет о достижениях и перспективах развития региона. Далее состоятся презентации ключевых проектов. Например, идеи преобразования региона в «сухой порт» страны, студенческого кампуса и уникального медицинского кластера «Академический».
Напомним, Международная выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представлены все 89 регионов страны, а также федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства.