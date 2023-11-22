На выставке-форуме «Россия» стартовали Дни регионов Уральского федерального округа

А еще в Доме российской кухни ведущие рестораторы аутентичной уральской кухни дадут кулинарный мастер-класс. Гостей научат готовить блюда из дичи и дикороссов. В меню будут жженый картофель с грибным маслом и еловой солью, филе оленя с квашеной капустой, маринованным иван-чаем и можжевеловым соусом, шаньги с языком и вареньем из томатов и хрена, а также с копченой сметаной и неркой с маринованными каперсами одуванчика. Будут презентованы десерты «Выбирай Урал» и «Укропник Семенова с лесной земляникой». Также на выставке представят роспись подносов, которая появилась еще в 1746 году с подачи Акинфия Демидова и многое другое.