Оборудование на обновленных котельных Тагила введут в эксплуатацию до конца года

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Работы на объектах проводятся в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На обновление теплоисточников выделено свыше 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации.
Обновляют котельные ради снижения выбросов. Вице-мэр объехал все пять объектов (котельные № 21, 31, 36 «УПИ» и «Сокол»). За три месяца продолжающейся реконструкции изменилось многое.
Как и было запланировано, все котельные будут запущены в работу до конца текущего года. Ход реконструкции в целом оценивается положительно. Один из объектов — котельная № 21 — был сдан в эксплуатацию в сентябре, — отметил Егор Копысов
В зоне обслуживания котельных расположены 86 юридических лиц, а также 116 домов. Предполагается, что по завершении всех работ произойдет улучшение теплоснабжения для почти девяти тысяч тагильчан.
Крое того, будут уменьшены издержки и экономические затраты. А выбросов станет меньше на 20%.