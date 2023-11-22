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Обновленные котельные запустят в Нижнем Тагиле в 2023 году

Оборудование на обновленных котельных Тагила введут в эксплуатацию до конца года

22 ноября 2023, 08:14
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Обновленные котельные запустят в Нижнем Тагиле в 2023 году

В Нижнем Тагиле до конца года планируется ввод в эксплуатацию оборудования на обновленных котельных. Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егор Копысов посетил реконструируемые котельные.

Работы на объектах проводятся в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На обновление теплоисточников выделено свыше 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Обновляют котельные ради снижения выбросов. Вице-мэр объехал все пять объектов (котельные № 21, 31, 36 «УПИ» и «Сокол»). За три месяца продолжающейся реконструкции изменилось многое.

Как и было запланировано, все котельные будут запущены в работу до конца текущего года. Ход реконструкции в целом оценивается положительно. Один из объектов — котельная № 21 — был сдан в эксплуатацию в сентябре, — отметил Егор Копысов

В зоне обслуживания котельных расположены 86 юридических лиц, а также 116 домов. Предполагается, что по завершении всех работ произойдет улучшение теплоснабжения для почти девяти тысяч тагильчан.

Крое того, будут уменьшены издержки и экономические затраты. А выбросов станет меньше на 20%.

На строительство и реконструкцию котельных в Нижнем Тагиле направят 1,3 млрд рублей
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