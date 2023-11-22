Почти полтысячи жителей РФ подадут в суд на блогершу из Екатеринбурга из-за обмана

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Уланова в соцсетях рассказывала подписчикам о том, как за низкие цены приобрести сертификаты и промокоды на элитную косметику и парфюм. Люди переводили деньги, надеясь вскоре получить товар.
Однако блогер вскоре разговоры о продукции стала переносить, а через некоторое время переставала отвечать на сообщения с вопросами о получении товаров. При этом деньги назад она не возвращала, рассказали в Telegram-канале SHOT.
Известно, что сейчас в судах Свердловской области уже есть почти 209 исковых заявлений в отношении Улановой.
Напомним, житель Нижнего Тагила подал в суд на блогера Аяза Шабутдинова. Мужчина намерен отсудить у ответчика полтора миллиона рублей, так как он вложил деньги в его компанию, однако их ему не вернули.