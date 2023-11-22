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479 жителей РФ подадут в суд на блогера из Екатеринбурга

Почти полтысячи жителей РФ подадут в суд на блогершу из Екатеринбурга из-за обмана

22 ноября 2023, 04:30
Фото: Midjourney

479 жителей РФ подадут в суд на блогера из Екатеринбурга

Подписчики блогера Екатерины Улановой из Екатеринбурга подадут в суд на девушку. Причиной судебных обращений стало то, что люди не получали обещанный ею товар, а также им не возвращались деньги.

Уланова в соцсетях рассказывала подписчикам о том, как за низкие цены приобрести сертификаты и промокоды на элитную косметику и парфюм. Люди переводили деньги, надеясь вскоре получить товар.

Однако блогер вскоре разговоры о продукции стала переносить, а через некоторое время переставала отвечать на сообщения с вопросами о получении товаров. При этом деньги назад она не возвращала, рассказали в Telegram-канале SHOT.

Известно, что сейчас в судах Свердловской области уже есть почти 209 исковых заявлений в отношении Улановой.

Напомним, житель Нижнего Тагила подал в суд на блогера Аяза Шабутдинова. Мужчина намерен отсудить у ответчика полтора миллиона рублей, так как он вложил деньги в его компанию, однако их ему не вернули.

Жительница Екатеринбурга заказала у блогера товаров на 800 тысяч и не получила их
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