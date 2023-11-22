Последствия ДТП в Тагиле: ЕВРАЗ предупрежден о нарушении ПДД водителями НТМК

В 2019 году одному из участников аварии, в которой фигурировал водитель ЕВРАЗ НТМК, повезло меньше. В сентябре того года на въезде в село Николо-Павловское столкнулись два пассажирских автобуса ЕВРАЗ НТМК, Газель и четыре легковых автомобиля. Один человек погиб.