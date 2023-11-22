Последствия ДТП в Тагиле: ЕВРАЗ предупрежден о нарушении ПДД водителями НТМК

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Согласно документу, который был составлен Ространснадзором, все юридические лица, занимающиеся перевозками пассажиров, должны гарантировать безопасность этих перевозок и исправлять причины аварий и нарушений ПДД. Кроме того, они должны предвидеть возможные опасные ситуации и предотвращать их.
Рано утром 29 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле автобус ЕВРАЗа сбил 46-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Тагилстроевском районе. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, ей удалось выжить.
В 2019 году одному из участников аварии, в которой фигурировал водитель ЕВРАЗ НТМК, повезло меньше. В сентябре того года на въезде в село Николо-Павловское столкнулись два пассажирских автобуса ЕВРАЗ НТМК, Газель и четыре легковых автомобиля. Один человек погиб.
Ространснадзор требует, чтобы администрация ЕВРАЗа организовала работу водителей. Водители должны проходить обязательные медицинские осмотры. Организация должна проводить курсы для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим. Необходимо следить за техническим состоянием подконтрольных транспортных средств и не допускать к работе при наличии у них неисправности, как например в случае со смертельный ДТП описанным выше. В тот раз экспертиза показала неисправность тормозной системы.