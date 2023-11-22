«Пространство возможностей и развития» — ключевая тема Конгресса молодых ученых

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что одной из основных задач, которые предстоит решить российским властям, является привлечение молодых россиян в науку и создание таких условий, благодаря которым они будут работать в своей стране, а не уезжать за границу. При этом, создавая пространство возможностей для реализации и развития научного потенциала, нужно объединить усилия властей, общества, бизнеса и науки, чтобы противостоять большим вызовам, пишет 56orb.ru.