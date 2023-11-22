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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

«Пространство возможностей и развития» — ключевая тема Конгресса молодых ученых

«Пространство возможностей и развития» — ключевая тема Конгресса молодых ученых

22 ноября 2023, 13:38
Фото: 1MI
28 — 30 ноября на федеральной территории «Сириус» пройдёт III Конгресс молодых ученых. Его ключевая тема — «Пространство возможностей и развития». Официальным информационным партнером конгресса является медиахолдинг 1MI.

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что одной из основных задач, которые предстоит решить российским властям, является привлечение молодых россиян в науку и создание таких условий, благодаря которым они будут работать в своей стране, а не уезжать за границу. При этом, создавая пространство возможностей для реализации и развития научного потенциала, нужно объединить усилия властей, общества, бизнеса и науки, чтобы противостоять большим вызовам, пишет 56orb.ru.

Портал конгресс.наука.рф опубликовал деловую программу предстоящего научного конгресса. В ней свыше 100 мероприятий. Участников и гостей форума познакомят с новейшими достижениями науки. Также им предстоит обсудить возможности кооперации научных структур с государством и бизнесом.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что в прошлом году количество исследователей в России выросло почти до 670 000 человек. Меры поддержки, инициированные президентом, впервые позволили остановить тенденцию к сокращению научных кадров. При этом за год число молодых учёных, которым ещё нет 30 лет, увеличилось на 1%.

Участниками конгресса 2023 года будут более 4500 человек. Среди них гости из 25 стран, в том числе из Китая, Ирана, Беларуси, Казахстана, ЮАР. Свыше 700 спикеров и модераторов будут участвовать в круглых столах и других мероприятиях.

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