«Пространство возможностей и развития» — ключевая тема Конгресса молодых ученых

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что одной из основных задач, которые предстоит решить российским властям, является привлечение молодых россиян в науку и создание таких условий, благодаря которым они будут работать в своей стране, а не уезжать за границу. При этом, создавая пространство возможностей для реализации и развития научного потенциала, нужно объединить усилия властей, общества, бизнеса и науки, чтобы противостоять большим вызовам, пишет 56orb.ru.
Портал конгресс.наука.рф опубликовал деловую программу предстоящего научного конгресса. В ней свыше 100 мероприятий. Участников и гостей форума познакомят с новейшими достижениями науки. Также им предстоит обсудить возможности кооперации научных структур с государством и бизнесом.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что в прошлом году количество исследователей в России выросло почти до 670 000 человек. Меры поддержки, инициированные президентом, впервые позволили остановить тенденцию к сокращению научных кадров. При этом за год число молодых учёных, которым ещё нет 30 лет, увеличилось на 1%.
Участниками конгресса 2023 года будут более 4500 человек. Среди них гости из 25 стран, в том числе из Китая, Ирана, Беларуси, Казахстана, ЮАР. Свыше 700 спикеров и модераторов будут участвовать в круглых столах и других мероприятиях.