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Путин подчеркнул международное значение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Путин подчеркнул международное значение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

22 ноября 2023, 09:43
Фото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам предстоящего Всемирного фестиваля молодежи, который стартует ровно через 100 дней в городе Сочи.

Он подчеркнул, что в рамках этого мероприятия молодежь из разных уголков мира сможет узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием. Президент также отметил, что основное богатство страны — это ее талантливые и целеустремленные люди, способные справляться с самыми сложными задачами и достигать любых вершин, передает 56orb.ru.

Владимир Путин поделился информацией о том, что на данный момент поступило более 250 тысяч заявок от участников из 183 стран. Этот впечатляющий результат свидетельствует об интересе к России, ее истории, традициям и ценностям, а также к современным взглядам на будущее, который объединяет молодежь в разных странах мира.

Президент также подчеркнул, что Россия — страна возможностей, особенно для молодежи, которая на такой огромной территории может реализовать свой потенциал. По его словам, молодежь является будущим России.

Всемирный фестиваль молодежи состоится в начале марта 2024 года в соответствии с указом президента Владимира Путина. Его цель — развитие международного молодежного сотрудничества. Мероприятие пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта 2024 года, в ее рамках участники посетят 30 городов страны.

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