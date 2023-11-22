Путин подчеркнул международное значение Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Он подчеркнул, что в рамках этого мероприятия молодежь из разных уголков мира сможет узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием. Президент также отметил, что основное богатство страны — это ее талантливые и целеустремленные люди, способные справляться с самыми сложными задачами и достигать любых вершин, передает 56orb.ru.