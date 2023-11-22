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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В России предлагается совершить переход на мобилизационную экономику

Регионы России переводят на мобилизационную экономику: что это значит граждан

22 ноября 2023, 06:57
Фото: Midjourney

В России предлагается совершить переход на мобилизационную экономику

В ближайшее время экономика регионов РФ может перейти на «мобилизационные рельсы». Поручение губернаторам уже дано.

Задумка принадлежит секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Журналисты «Новых известий» выясняли, что это значит для россиян.

Соответствующее заявление Николай Патрушев сделал на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе в Воронеже. Он акцентировал внимание, что особое значение нужно уделить безопасности биологически опасных объектов.

Необходимость перехода на новую систему работу он объяснил возникшими рисками, связанными с повышенной вероятностью диверсий и нападений на Россию.

Под термином «мобилизационная экономика» понимается такой тип экономических отношений, при которых все ресурсы страны направляются на конкретные цели в ущерб другим отраслям.

О рисках перехода России на «мобилизационную экономику» эксперты говорят уже давно. Они утверждают, что если переход совершится, то ущерб для страны будет колоссальным.

Как считает ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, данный термин граждане воспринимают негативно. Он ассоциируется у них с ограничением их прав.

Однако опасения этих граждан излишне. Он считает, что при таком переходе разрабатывается удобный механизм — и для самого государства, и бизнеса и так далее.

В основе новой экономики должна лежать глубокая переработка природных ресурсов и энергоресурсосберегающая стратегия. Благодаря этому можно за 2-3 года удвоить ВВП. В качестве примера приводится система, имеющаяся в КНР.

Пользователи соцсетей отметили, что такая система была ядром существования СССР с колоссальным перекосом трат на нужды армии. Население столкнулось тогда с пустующими полками и очередями на поезда до Москвы, где продавалась колбаса.

В целом, по мнению аналитиков, переход России на мобилизационную экономику чреват огромными рисками. Больше всего с ними могут столкнуться менее обеспеченные граждане.

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#Экономика#Безопасность#Деньги#Граждане#Ресурсы#Ущерб#Население#Армия#Права#КНР#ВВП#Природные ресурсы#Дарья Сорокина
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