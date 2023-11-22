Регионы России переводят на мобилизационную экономику: что это значит граждан

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Задумка принадлежит секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Журналисты «Новых известий» выясняли, что это значит для россиян.
Соответствующее заявление Николай Патрушев сделал на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе в Воронеже. Он акцентировал внимание, что особое значение нужно уделить безопасности биологически опасных объектов.
Необходимость перехода на новую систему работу он объяснил возникшими рисками, связанными с повышенной вероятностью диверсий и нападений на Россию.
Под термином «мобилизационная экономика» понимается такой тип экономических отношений, при которых все ресурсы страны направляются на конкретные цели в ущерб другим отраслям.
О рисках перехода России на «мобилизационную экономику» эксперты говорят уже давно. Они утверждают, что если переход совершится, то ущерб для страны будет колоссальным.
Как считает ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, данный термин граждане воспринимают негативно. Он ассоциируется у них с ограничением их прав.
Однако опасения этих граждан излишне. Он считает, что при таком переходе разрабатывается удобный механизм — и для самого государства, и бизнеса и так далее.
В основе новой экономики должна лежать глубокая переработка природных ресурсов и энергоресурсосберегающая стратегия. Благодаря этому можно за 2-3 года удвоить ВВП. В качестве примера приводится система, имеющаяся в КНР.
Пользователи соцсетей отметили, что такая система была ядром существования СССР с колоссальным перекосом трат на нужды армии. Население столкнулось тогда с пустующими полками и очередями на поезда до Москвы, где продавалась колбаса.
В целом, по мнению аналитиков, переход России на мобилизационную экономику чреват огромными рисками. Больше всего с ними могут столкнуться менее обеспеченные граждане.