Режиссер из Екатеринбурга обратился с письмом к Путину, в котором разнес мэрию города

Как отметил режиссер, проблемы с транспортом возникали и раньше, однако сейчас ситуация обострилась. Департамент городского транспорта сократил не только маршруты троллейбусов, автобусов и трамваев, но и количество машин на маршрутах, которые остались. В связи с этим приходится стоять на остановках более получаса.