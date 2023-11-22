Режиссер из Екатеринбурга обратился с письмом к Путину, в котором разнес мэрию города

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Как отметил режиссер, проблемы с транспортом возникали и раньше, однако сейчас ситуация обострилась. Департамент городского транспорта сократил не только маршруты троллейбусов, автобусов и трамваев, но и количество машин на маршрутах, которые остались. В связи с этим приходится стоять на остановках более получаса.
Также екатеринбуржец заявил, что не понимает, зачем нужно было менять нумерацию маршрутов и что вечером после 21:00 в отдаленные районы города уехать крайне сложно.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге жители районов Академический и Широкой речки пожаловались на то, что им сложно добираться на общественном транспорте как из дома в центр, так и из центра домой.