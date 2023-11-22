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Режиссер из Екатеринбурга Сергей Мажаров раскритиковал мэрию в письме Путину

Режиссер из Екатеринбурга обратился с письмом к Путину, в котором разнес мэрию города

22 ноября 2023, 14:20
Фото: Midjourney

Режиссер из Екатеринбурга Сергей Мажаров раскритиковал мэрию в письме Путину

Режиссер и худрук Народного театра драмы Сергей Мажаров написал письмо президенту РФ, в котором критически отозвался о городской администрации в связи с ситуацией с общественным транспортом.

Как отметил режиссер, проблемы с транспортом возникали и раньше, однако сейчас ситуация обострилась. Департамент городского транспорта сократил не только маршруты троллейбусов, автобусов и трамваев, но и количество машин на маршрутах, которые остались. В связи с этим приходится стоять на остановках более получаса.

Также екатеринбуржец заявил, что не понимает, зачем нужно было менять нумерацию маршрутов и что вечером после 21:00 в отдаленные районы города уехать крайне сложно.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге жители районов Академический и Широкой речки пожаловались на то, что им сложно добираться на общественном транспорте как из дома в центр, так и из центра домой.

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